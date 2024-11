Mejores destinos del mundo en noviembre

Noviembre empieza siempre de modo terrible, con muertos vivientes, vampiros, lugares embrujados y leyendas tenebrosas además de cementerios y catacumbas… pero termina con los viajes más bonitos, por no decir románticos, del año y es que finales de noviembre comienzan a iluminarse los pueblos y ciudades con las luces navideñas, empiezan también a abrir los mercados de navidad y a servirse en ellos el famoso vino caliente y especiado. Ahora bien, entre los viajes temibles y los navideños ¿dónde iremos? A continuación te sugerimos algunos destinos perfectos para esta época del año.

Noviembre no es demasiado tarde para ir a la playa ni demasiado pronto para esquiar, es un mes ideal para disfrutar del turismo del lujo, no digamos ya del shopping con su Black Friday, por supuesto del turismo cultural, de bienestar… Todo es posible en noviembre, incluso terminar el mes en un Mercadillo de Navidad.

¿Lo tuyo es el turismo del lujo? Seguro que tienes en mente destinos comoDubái pero Qatar o Abu Dhabi también son una buena opción; las islas Fiji o las Seychellesestán también entre los lugares más caros a los que viajar porque son destinos de lujo, perfectos especialmente para los amantes de un verano eterno; otros lugares como Nueva York, París o Londres no tienen por qué ser turismo de lujo pero tienen experiencias, hoteles y restaurantes que permitirán a los turistas del lujo disfrutar a todo tren…

Cancún | Pixabay

Tal vez lo tuyo no sea el lujo, aunque sólo sea porque no está la inflación para cometer muchos excesos… pero eso no significa que debas privarte de una escapada en noviembre ¿quieres refrescarte en alguna playa en la que todavía brille el sol? Pon rumbo al Caribe, sabes que es un destino diverso en cuanto a precios y lujo y puedes encontrar un viaje que se ajuste a tu presupuesto (República Dominicana, Riviera Maya, Cancún, Cuba…).

¿Prefieres estrenar ya tu ropa de invierno e incluso esquiar? Puedes viajar a Zermatt, en Suiza, uno de los pocos lugares de Europa en los que se puede esquiar todo el año, también en noviembre; o puedes revisar cómo van las cosas por las estaciones de esquí sabiendo, además, cuáles son las que suelen abrir sus pistas ya en octubre o a principios de noviembre (el Glaciar Stubaier, en Austria, es uno de esos lugares y Sölden, en los Alpes Suizos, también).

Zermatt | Pixabay

Si quieres disfrutar del turismo cultural, hay ciudades que nunca fallan y no hablamos solo de lugares como Londres, París, Roma, Milán o Madrid con su magnífica oferta museística y completa agenda cultural (ademas de calles que parecen hechas por y para los amantes del shopping) sino también de ciudades que cuidan especialmente sus propuestas culturales como Viena.

Y no nos olvidamos de los foodies ni de los amantes del enoturismo: para los primeros recomendamos alguna de las ciudades que tienen fama de ser las más sabrosas del mundo: Viena bien pudiera ser una de ellas (lo que sumado a su oferta cultural…), también San Sebastián, Roma o Bolonia, París por supuesto y, ya más lejos, imposible no pensar en Tokio; ¿y en cuanto a vinos? Nos quedamos en Europa, en la Toscana italiana o en ciudades como Burdeos en Francia y, faltaría más, también en casa, será por regiones vinícolas en España (Ribera del Duero, Ribeira Sacra, Toro, Rioja, Rueda…).

Viena | Pixabay

¿Se te ocurren otros lugares perfectos para visitarlos en noviembre? La verdad es que a nosotros también pero había que elegir solo unos pocos…