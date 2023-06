Las Palmas de Gran Canaria: 545 años de historia

545 años de historia dan para mucho, en las Islas Canarias han dado para tanto como para crear una ciudad cosmopolita, abierta y cultural como pocas: Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué cosas debes saber antes de visitar esta espectacular ciudad para vivirla y sentirla en toda su grandeza? A continuación te contamos algunas:

Nació como campamento militar

El nombre original de la ciudad no era Las Palmas de Gran Canaria sino El Real de las Tres Palmas y es que no nació como ciudad sino como campamento militar, bajo el mando del capitán Juan Rejón, quien había sido enviado por la Corona de Castilla; si quieres buscar el origen de la ciudad tienes que ir al barrio de Vegueta porque ahí nace la que sería la primera ciudad fundada por la Corona del Castilla en el Atlántico.

Risco de San Juan | Imagen de Ángel Luis Alday, cortesía de Turismo de Las Palmas

Fue espejo en el que se miraban las nuevas ciudades al otro lado del charco

La primera ciudad fundada por la Corona de Castilla en el Atlántico, decíamos, pero no la única; al otro lado del charco y tras el viaje de Colón se fundan otras que miran a Las Palmas de Gran Canaria y se inspiran en ella para nacer como las que conocemos como las ciudades coloniales (Santo Domingo en la República Dominicana o la Antigua en Guatemala entre ellas).

Fachada de la Casa de Colón y Plaza del Pilar Nuevo | Imagen de Nacho González, cortesía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

Se convirtió en la Ciudad de Colón

El primer viaje de Cristóbal Colón a América pasó por Las Palmas de Gran Canaria para reparar una de las tres naves con las que el famoso marino cruzó el Atlántico, La Pinta (que fue la que regresó del gran viaje atracando en Baiona donde celebran cada año la Arribada en su recuerdo); mientras se reparaba La Pinta Colón se hospedó en la que era la casa del gobernador, lugar en el que puedes visitar hoy la Casa de Colón, un museo dedicado al este marino y su relación con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (la visitó muchas veces más a lo largo de su vida tras aquella primera ocasión).

Castillo de la Luz | Imagen cortesía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

Fue objetivo de los piratas más célebres del mundo

Cuando la Corona de Castilla fundó un asentamiento militar en Las Palmas de Gran Canaria no fue por casualidad, y es que no eran pocos los piratas que surcaban por entonces las aguas que bañan las Islas Canarias; tal fue el empeño que pusieron piratas como el mismísimo Francis Drake o el holandés Van der Does en atacar Las Palmas de Gran Canaria que se levantaron castillos, fortalezas y otras defensas para hacerles frente; los restos de algunos de aquellos castillos y fortalezas se pueden visitar (el Castillo de Mata que aloja hoy el Museo de la Ciudad o el Castillo de la Luz que expone la obra del artista contemporáneo Martín Chirino).

Castillo de Mata | Imagen cortesía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

Más datos y lugares interesantes

A partir del 15 de junio y hasta el 2 de julio Las Palmas de Gran Canaria celebra sus fiestas, con su aniversario en medio (24 de junio), son las conocidas como Fiestas Fundacionales y nos ofrecen diversiones para todos los gustos: conciertos, exposiciones, fuegos artificiales en la noche de San Juan... Además, visites esta ciudad cuando la visites, no deberás dejar de pasearla, recorrer los barrios de Vegueta y Triana y sus zonas circundantes para descubrir as casas de artesanos, pescadores, campesinos y obreros que se construyeron en los riscos de la ciudad y que se pintaban con pintura sobrante de los barcos del puerto, de ahí que sea una zona tan colorida; otra visita imperdible es, por supuesto, la espectacular Catedral de Santa Ana, construida con una mezcla de estilos arquitectónicos que va del gótico al neoclásico pasando por el barroco.