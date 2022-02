La Arribada, así celebra Baiona el regreso de la Pinta a España tras el descubrimiento de América

Desde 1995 y hasta 2021 Baiona no dejó de celebrar la llegada de la carabela Pinta a su puerto tras el descubrimiento de Améríca, la pandemia nos dejó con ganas de vivir la efemérides y celebrarla como merece el pasado año pero, aunque con algunos cambios y restricciones, en 2022 Baiona volverá a vivir su Arribada el primer fin de semana de marzo.

Fue 1 de marzo de 1493 cuando la Pinta llegó a Baiona con Martín Alonso PIzón a bordo y la localidad pontevedresa lo celebra el primer fin de semana de marzo; no es una fiesta menor, es de hecho una Fiesta de Interés Turístico Internacional y es que lo que se celebra es la llegada a Europa de la exclusiva del momento; aunque entonces no lo tenían del todo claro, habían descubierto un continente, América.

La Arribada | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

La Arribada es una fiesta especial porque no solo celebra la llegada de la Pinta sino que la escenifica en la playa, Baiona se viste al estilo medieval especialmente en la zona del puerto y las calles del casco antiguo que se convierten en un gran mercado al aire libre, es un mercado medieval al que no le falta detalle (música medieval en vivo y en directo, productos artesanales, nobles y caballeros paseando entre artesanos, mercaderes campesinos…); hay trovadores, malabaristas, cómicos… e incluso una representación en la playa de la clásica lucha entre caballeros por el amor de una princesa, todo un duelo.

Por supuesto el momento estelar de la fiesta es la escenificación de la llegada de Pinzón en la Pinta y su comunicación de la gran noticia ¡se ha descubierto un nuevo mundo!

Lo que no debes olvidar si vas a disfrutar de esta fiesta es que, por la pandemia, habrá algunos cambios respecto a otros años: si es la primera vez que vas no lo notarás tanto pero si no es así verás que los puestos del mercado no están donde solían, se han buscado ubicaciones en zonas más amplias que permitan el tránsito de personas sin aglomeraciones; estará prohibida la consumición en barra también en los puestos de comida y no habrá demostraciones con animales.