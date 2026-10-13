Camino de la Lengua Castellana: un ruta cultural y patrimonial de escándalo

Viajar a los orígenes del castellano, una lengua que hablamos más de 500 millones de personas, nos permite recorrer una zona de España de una riqueza patrimonial espectacular, tanto que hay en ella varios lugares que son Patrimonio Mundial por la UNESCO como las ciudades de Ávila, Salamanca o Alcalá de Henares. Este camino, que es cultural y patrimonial, arranca en San Millán de la Cogolla ¿sabes por qué? A continuación te lo contamos:

San Millán de la Cogolla, en La Rioja

San Millán de la Cogolla | Pixabay

Fue en San Millán de la Cogolla, en los monasterios de Yuso y Suso, donde apareció registrado el primer texto en romance castellano que ha sobrevivido al paso del tiempo, se trata de las Glosas Emilianenses que hacen de este lugar el origen del español y el punto de inicio del camino de la lengua castellana; además este conjunto monástico es Patrimonio Mundial por la UNESCO lo que hace su visita más imprescindible si cabe.

Santo Domingo de Silos, en Burgos

Santo Domingo de Silos | Pixabay

Así como los monasterios Yuso y Suso guardaron las Glosas Emilianenses, en el monasterio de Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos, se hicieron las Glosas Silenses, el segundo texto en lengua castellana del que conservamos registro (son anotaciones en romance en un códice latino); el de Santo Domingo de Silos es un monasterio benedictino cuyo claustro románico justifica por sí solo la visita (no así las propias Glosas Silenses porque éstas se encuentran hoy en el Museo Británico).

Valladolid

Casa Museo de José Zorrilla en Valladolid | Imagen de Zarateman, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La tercera parada del camino de la lengua castellana está en Valladolid, que pasa por ser, además, el lugar del mundo en el que mejor se habla español; Valladolid es una ciudad vinculada a grandes autores en español como Zorrilla, Delibes o el propio Cervantes, de hecho las visitas obligadas en Valladolid como parte del camino de la lengua castellana, tienen que ver con algunos de estos autores, se trata de la Casa museo de Cervantes y la de Zorrilla.

Salamanca

Universidad de Salamanca | Imagen cortesía de Turismo de España (Spain.info)

Salamanca, una de las ciudades universitarias más antiguas del mundo y forma parte de este camino porque fue aquí donde se publicó la Gramática Castellana de Antonio de Nebrija: es una obra pionera en lo que a la codificación gramatical de una lengua europea moderna se refiere. ¿Visitas obligadas en Salamanca? ¡Todas! Pero la Universidad es, lógicamente, la que conserva más vínculos con el motivo y razón de nuestro viaje: el camino de la lengua castellana.

Ávila

Iglesia-convento de Santa Teresa | Imagen de Carlos Delgado, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Ávila es también una provincia muy importante para el español porque en sus conventos y monasterios escribieron en lengua castellana algunos de los autores místicos más notables del mundo, Santa Teresa de Jesús y San Juan De la Cruz entre ellos; el Siglo de Oro lo es en no poca medida por la importante de los escritos místicos de estos religiosos y por eso el Convento de Santa Teresa y el Monasterio de la Encarnación son visitas imperdibles en la ciudad amurallada por excelencia.

Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid

Universidad de Alcalá de Henares | Imagen cortesía de Turismo de España (Spain.info)

El camino de la lengua castellana no podía terminar en mejor lugar, Alcalá de Henares, lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes, autor de la obra por excelencia escrita en español y una de las incontestables de la literatura universal, el Quijote. La casa natal de Cervantes y la Universidad son las visitas que, sí o sí, tienes que disfrutar si visitas Alcalá de Henares como broche de oro al camino de la lengua castellana.