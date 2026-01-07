7 pueblos de España en los que disfrutar de la nieve en enero si no te gusta esquiar

¿Eres de los que se muere por ver y tocar la nieve pero ni quiere esquiar ni madrugar como nunca para poder aparcar en Navacerrada? Aquí te sugerimos siete bonitos pueblos que, con alta probabilidad, están nevados y donde se va a disfrutar de pasear por un pueblo de postal invernal, no a esquiar ni a practicar otros deportes de invierno.

Sotres en Asturias

Sotres es uno de los pueblos más altos y espectaculares de los Picos de Europa, en Asturias; en enero suele estar nevado y regalar impresionantes estampas de alta montaña; aquí es tan seguro ver nieve en enero y febrero que a veces el acceso a Sotres es complicado (asegúrate de viajar preparado para la nieve y el hielo en carretera); una vez en Sotres podrás disfrutar de rutas en raquetas y de una estampa nevada de las casas de techos de pizarra de lo más fotogénico.

Entorno de Mogrovejo, Valle de Liébana | Pixabay

Mogrovejo en Cantabria

Mogreovejo, en el cántabro Valle de Liébana; se trata de un pequeño pueblo rodeado de montañas que, cuando nieva (y en enero suele hacerlo) retiene muy bien la nieve ofreciendo auténticas estampas de invierno. Esta localidad has sido declarada Bien de Interés Cultural y su estampa medieval de montaña en invierno cuando se cubre de nieve es todo un espectáculo. Además aquí superar el frío es fácil: con un cocido lebaniego, y está muy cerca de enclaves imperdibles de la zona como son Potes y Fuente Dé.

Ochagavía en Navarra

Ochagavía pasa por ser uno de los pueblos más bonitos y auténticos del Pirineo navarro en cualquier época del año pero en invierno, y particularmente en enero, lo es si cabe más; y es que en los meses más fríos del invierno, al Valle de Salazar la nieve suele llegar para quedarse, es decir, la nieve, cuando cae, suele asentarse y crear estampas de lo más fotogénico.

Ochagavía nevado | Imagen cortesía de Turismo del Valle de Salazar, Gobierno de Navarra

Arties en el Valle de Arán

En el Valle de Arán, en los Pirineos, es donde hay más pueblos en los que es más que probable ver nieve en enero; además, si viajas con alguien que sí tiene ganas e intención de esquiar, aquí podrás disfrutar de ambas cosas: de un pueblo de postal de invierno como Arties y de una de las estaciones de esquí más importantes de España, la de Baqueira. En Arties la combinación de arquitectura de piedra y madera con tejados de pizarra bajo la nieve es de una belleza inolvidable.

Griegos en Teruel

En la provincia de Teruel, como sucede en el Valle de Arán, hay no pocos pueblos que en enero suelen estar nevados pero nos quedamos con el que pasa por ser el más frío de España y, por tanto, en el que con casi total probabilidad verás nieve en enero, Griegos. Eso sí, sin dejar de pensar en otros como Valdelinares, Bronchales o Linares de Mora.

Griegos bajo la nieve | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Griegos

Vinuesa en Soria

El norte de Castilla y León también es rico en pueblos nevados en enero, destacamos uno, Vinuesa en la provincia de Soria porque está en una zona de pinares y de cierta altitud lo que lo convierte en un destino más que probable para ver nieve en enero. Además Vinuesa está junto a Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión lo que hace que su entorno sea atractivo durante todo el año.

Capileira, en Granada

Capileira es un pueblo de la Alpujarra granadina en el que, cuando nieva, la nieve cuaja y compone estampas invernales que son un auténtico espectáculo (frío, sí, pero de una belleza imponente). Este pueblo granadino es, además, punto de partida ideal de excursiones hacia el Mulhacén y Sierra Nevada.