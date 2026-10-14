Así es Mullingar, la bonita ciudad irlandesa que se ha hecho popular por un conocido cantante

Viajar a lugares de ensueño es posible y lo mejor es que, algunos, los tenemos más cerca de lo que pensamos. Si queremos huir de la rutina y disfrutar de un lugar donde reina la naturaleza y la tranquilidad, Irlanda es la mejor opción. Conocida por su rica gastronomía e inigualable cultura, el país consigue enamorar a todos aquellos que pisan sus tierras. Pero, aunque Dublín es una de las ciudades más conocidas y visitadas por los viajeros, por obvias razones, también hay pequeños pueblos que destacan por su encanto. Por ello, en esta ocasión, nos trasladamos hasta Mullingar.

Situada en el centro de Irlanda, es una tranquila ciudad de mercado, capital del Condado de Westmeath en la provincia de Leinster. Durante décadas fue conocida, sobre todo, por sus lagos y su vida local. Sin embargo, durante los últimos 16 años, ha adquirido una importante fama debido al éxito musical que ha tenido uno de sus paisanos. ¿Quién es el artista? Su nombre lo abordaremos a lo largo de las siguientes líneas, pero ya avanzamos que formó parte de una de las agrupaciones juveniles más conocidas de la década del 2010.

¿Qué ver en Mullingar?

Catedral de Mullingar | Imagen de 瑞丽江的河水, licencia:CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Mullingar es conocido en irlandés como Muileann gCearr y destaca por su ambiente de pueblo grande, rodeado de campos de ganadería y de lagos. Un lugar muy tranquilo y poco habitado, pues se estima que residen alrededor de 22.000 habitantes. Por lo tanto, es una región ideal si el objetivo es disfrutar de un lugar ajeno al bullicio de la gran ciudad. Así pues, uno de sus encantos es su paraje natural. Pues, cuenta con lagos que enamoran al que los ve. De hecho, ejemplo de ellos son Lough Ennell, Lough Owel y Lough Derravaragh.

Asimismo, uno de sus lugares a destacar es el Royal Canal. Pues, se trata de un canal histórico de 146 kilómetros que conecta Dublin con el río Shannon. Por otro lado, los viajeros tienen la oportunidad de conocer la catedral de Cristo Rey, que data del siglo XX, y destaca por su estilo italianizante y sus mosaicos. Pero, lejos de quedar aquí, también se encuentra Belvedere House & Gardens, una mansión georgiana con jardines, y la colina de Uisneach, que la mitología la sitúa como el centro simbólico de Irlanda y escenario de antiguas ceremonias celtas.

Mullingar ofrece otros atractivos propios de la Irlanda interior. Pues, hay paseos junto a sus lagos y pubs tradicionales con música en directo. Y es que, el lugar tiene una gran tradición musical. Su ubicación, a algo menos de una hora de Dublín, facilita una escapada para quienes buscan una experiencia más silenciosa que en la capital. Pues, se puede llegar en coche o en tren.

¿Qué cantante le ha otorgado una gran popularidad durante los últimos años?

Royal Canal | Imagen de Colin Park, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Mullingar ha presentado un mayor conocimiento popular entre los jóvenes debido a que es el lugar de nacimiento de Niall Horan. El cantante, de 33 años, creció rodeado de la naturaleza que ofrece la ciudad. Pero su salto a la fama, con tan solo 16 años, tras audicionar en el programa de televisión británico The X Factor, le cambió la vida por completo. Se convirtió en uno de los integrantes de One Direction, una de las boybands más aclamadas de la industria musical. Y es que, la banda nos ha presentado a estrellas actuales como Harry Styles, Louis Tomlinson o Zayn Malik.

En el caso de Niall Horan, el joven le dedicó el tema This Town a su Mullingar natal. Una canción que fue presentada como su single debut como artista en solitario. De hecho, en el vídeo incluye con letra animada referencias y dibujos de lugares icónicos de la ciudad.