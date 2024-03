Lechazo, limonada de vino y torrijas: así es la sabrosa Semana Santa de Aranda de Duero

Aranda de Duero, en plena Semana Santa, no da un respiro: a sus devotas procesiones, que son de las más populares de la Semana Santa castellana y reconocidas como Fiestas de Interés Turístico Regional, se suman dos degustaciones gastronómicas de lo más sabroso: torrijas, el dulce por excelencia de estas fechas, y la limonada… pero ¡ojo! no es una limonada para todos los públicos sino propia de una zona vitivinícola como la Ribera del Duero, es una limonada de vino preparada con vino tinto rosado D.O. Ribera del Duero con azúcar, cáscara de limón troceada y canela (hay que dejar macerar la mezcla durante un par de días y se sirve fría).

La limonada de vino de Aranda de Duero marida de escándalo con las torrijas preparadas de modo tradicional, con rebanadas de pan del día anterior que se empapan en leche inficionada con azúcar, canela en rama y corteza de limón; se rebozan en hueso y se fríen; se sirven templadas o frías con un toque de azúcar o miel.

Torrija. Aranda de Duero | Imagen cortesía de Turismo de Aranda de Duero

¿Cuáles son las procesiones más destacadas de la Semana Santa arandina y cuándo recorren las calles de Aranda de Duero? La primera sale el Domingo de Ramos y es la procesión de La Borriquita; el Martes Santo sale la procesión de El Encuentro y el Jueves Santo la de El Silencio; el Viernes Santo se produce el Descendimiento y finalmente el Domingo de Pascua se celebra la Bajada del Ángel, aunque esta última no es una procesión al uso sino un acto trascendental en el que un niño vestido de ángel le quita el velo negro de luto a la Virgen para celebrar, para que ella celebra también, la Resurrección de Cristo, su hijo.

Bajada del Ángel. Aranda de Duero | Imagen cortesía de Turismo de Aranda de Duero

No nos resistimos a cerrar esta nota sin referirnos al famoso lechazo de Aranda de Duero… es verdad que la Cuaresma y la Semana Santa no es tiempo de carnes pero, dado que uno no va a esta localidad castellana todos los días, seguro que se te concederá bula para poder disfrutar de esta delicia local…