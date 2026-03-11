El desierto de Navarra que te transportará a Arizona y que es perfecto para la llegada de la primavera

Cuando se piensa en los paisajes de España, lo más habitual es que venga a la mente la imagen de una larga playa de arena; bien sea en el norte, el sur o el este. O los enormes bosques en los que perderse para conectar de lleno con la naturaleza. Sin embargo, en nuestra geografía, los desiertos también tienen cabida y este de Navarra destaca notablemente.

Se trata de las Bardenas Reales, un desierto a tan solo 70 kilómetros de los Pirineos con unas espectaculares formaciones rocosas que parecen más bien propias de regiones como Arizona.

Fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y se divide en tres zonas principales. El Plano, una gran meseta a 100 metros de altitud, la Blanca, donde los yesos y la arcilla dan un toque pintorsco a sus enormes piedras, como la del Fraile o las Cortinillas, y la Negra, donde la vegetación sobrevive en sus relieves horizontales.

Bárdenas Reales, Navarra | iStock

Recorrer este desierto es una experiencia ideal para la llegada del buen tiempo, justo antes de que las temperaturas suban y se antoje imposible soportar el calor. Allí, enclaves como el Barranco de las Cortinas, el mirador de Juan Obispo, los Bandoleros, el Rincón de las Rallas o los Blanquizales de Pisquerra se alzan imponentes frente a los visitantes.

Y es que el parque está compuesto por más de 42.000 hectáreas donde, más allá de las formaciones rocosas, hay una importante actividad ganadera, en especial la ovina. Asimismo, especies como el búho real, el buitre leonado, el tejón, el gato montés, el lagarto ocelado o el lirón careto, entre muchas más, conforman su rica fauna. Por lo que nada como estar atento a todos los animales que, con total probabilidad, se irán cruzando en el camino.

Bardenas Reales. Navarra | Pixabay

La entrada al parque es gratuita y se puede recorrer a pie, en bici o en coche. De hecho, dadas las dimensiones del lugar, si se quiere visitar cada zona de interés, es recomendable hacerlo en un vehículo para así no tener que renunciar a ninguna de las maravillas que allí se alzan.

Así pues, si estás buscando una nueva aventura con la que huir de la rutina y reconectar con la naturaleza, las Bardenas Reales indudablemente cumplirán con tus expectativas. Un viaje a Estados Unidos (o incluso a Marte) sin salir de España que, con la llegada de la primavera, ya se prepara para acoger a los viajeros más exigentes.