Plaza de Pedro Velarde de Santander: su historia y cómo encontraron restos de la muralla medieval de la ciudad

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a una de las ciudades más sorprendentes y con más encanto del norte de nuestro país. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Santander. Allí nos topamos con un gran número de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente impresionantes, como es el caso de la Plaza de Pedro Velarde.

Más conocida como Plaza Porticada, es una céntrica y concurrida plaza del centro de la capital de Cantabria. Fue construida en estilo neoclásico herreriano tras el devastador incendio que tuvo lugar en 1941 y por el que gran parte del casco histórico de la ciudad quedó destruido. Cabe destacar que se erigió en plena posguerra y que se inauguró en 1950.

Plaza de Pedro Velarde de Santander, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que esta plaza fue proyectada por Javier González de Riancho, Rafael Huidobro y Valentín del Noval, reconocidos arquitectos, siguiendo los modelos que impuso el Estado para edificios públicos tras la Guerra Civil. En cuanto a su imagen, se inspira en la antigua aduana de finales de siglo XVIII que podíamos encontrar por la zona y que desapareció tras el incendio de Santander que se produjo en 1941.

Es importante tener en cuenta que estamos ante una obra de excepcional sobriedad. Presenta una planta cuadrada con cinco entradas y soportales perfectamente sostenidos por pilastras. Todo ello en líneas muy simétricas. Además, los edificios que la componen están ocupados por organismos públicos, aunque destaca especialmente el que alberga la sede central de Unicaja.

En este cuerpo, precisamente, aparece un pórtico con columnas gigantes en el que encontramos dos esculturas, que son obra del escultor Agustín de la Herrán Matorras. Se trata de un hombre y una mujer desnudos, que representan “El Ahorro” y “La Beneficencia”. En su momento suscitaron gran polémica, puesto que eran esculturas que representaban desnudos muy naturalistas.

Estatua de Pedro Velarde en la Plaza Porticada | Imagen de viajar24h.com, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

En la entrada principal, sobre un gran pedestal, está colocada la estatua de Pedro Velarde, héroe cántabro de la Guerra de la Independencia española. Fue erigida en 1880 y se ha convertido en uno de los monumentos más antiguos de Santander. Además, en esta estatua, también pueden verse dos bajorrelieves que representan a “España” y a “La Fama”.

En 2006, esta Plaza de Pedro Velarde sufrió una profunda remodelación, hasta tal punto que pasó a ser peatonalizada prácticamente en su totalidad. Durante estas obras, se encontraron restos arqueológicos de la antigua muralla medieval de la ciudad, así como su Puerta del Mar. Pero no todo queda ahí, puesto que también se toparon con restos previos al incendio, como es un refugio antiaéreo de la Guerra Civil e incluso búnkeres.

En agosto de 2014 se inauguró el Centro de interpretación de la Muralla, siguiendo un proyecto redactado por José María Pérez González y aprobado por la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Santander. Este Centro puede visitarse de forma gratuita, aunque con cita previa en la oficina de turismo. Sin duda, un lugar indispensable para descubrir si estás pensando en poner rumbo a la capital de Cantabria. ¡Estamos convencidos de que no te decepcionará!