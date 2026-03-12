Descubre el Monumento al Cid Campeador de Burgos: dónde se encuentra y por qué se erigió

Viajamos hasta Burgos, donde podemos encontrarnos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos en el Monumento al Cid Campeador, una estatua ecuestre que representa a Rodrigo Díaz de Vivar. Se trata de un líder militar castellano que, a finales del siglo XI, llegó a dominar la zona del Levante de la Península Ibérica al frente de su propia mesnada.

Cabe destacar que es obra del escultor Juan Cristóbal González Quesada y fue inaugurada por Franco el 23 de julio de 1955. Sea como sea, el paso del tiempo ha hecho posible que estemos ante uno de los símbolos más representativos de la ciudad. Pero no todo queda ahí, puesto que también es uno de los siete monumentos ecuestres dedicados al Cid que podemos encontrar en todo el mundo, junto a los situados en Valencia, Sevilla, Nueva York, San Francisco, San Diego y Buenos Aires.

Monumento al Cid Campeador de Burgos, a través de su historia

Monumento al Cid Campeador en Burgos | Imagen de Zaratemán, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Para comenzar, debemos tener en cuenta que, a lo largo del siglo XX, se tenía como idea levantar un monumento en homenaje a Rodrigo Díaz de Vivar, natural de la localidad burgalesa de Vivar. De hecho, en 1905, el rey Alfonso XIII colocó la primera piedra para hacer posible su edificación. Eso sí, no fue hasta 1947 cuando el alcalde de la ciudad, que por aquel entonces era Carlos Quintana Palacios, inició las gestiones para hacer posible este monumento.

En septiembre de ese mismo año, se firmó el contrato con Juan Cristóbal González Quesada, reconocido escultor andaluz, para hacer efectiva la creación de la estatua. Todo ello con un proyecto del arquitecto Fernando Chueca Goitia. El monumento al Cid Campeador se inauguró el 23 de julio de 1955 en un acto solemne al que acudió Francisco Franco y fue acompañado por desfiles militares aéreos y terrestres. Como curiosidad, este acto se convirtió en la primera pieza del NO-DO del 1 de agosto de 1955.

A finales de julio de 2025, la Sociedad de Promoción y Desarrollo ProBurgos organizó una serie de actividades con el patrocinio del Ayuntamiento de la ciudad. Y todo con la firme intención de conmemorar el 70 aniversario de la estatua. El evento concluyó con un desfile donde no solamente participaron diversas asociaciones de la ciudad, sino también miembros de la fila de Cavallers de Mio Cid de Valencia. ¡Sorprendente!

Monumento al Cid Campeador de Burgos, a través de sus características

Monumento al Cid Campeador de Burgos | Imagen de Etxaburu, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Es importante tener en cuenta que representa al Cid cruzando el río Arlazón, en el momento que abandonó Burgos hacia el destierro a lomos de su caballo Babieca. En su mano derecha, porta su espada Tizona y señala hacia Valencia, su lugar de destierro. No podemos dejar de destacar que la estatua ecuestre está fundida en bronce y cuenta con una altura aproximada de 4 metros y está erigida sobre un pedestal de piedra caliza y granito de 5 metros de altura.

En ese pedestal, se inscribieron dos textos que tienen estrecha relación con la vida y la muerte del Cid, así como los escudos tanto de Burgos como de Castilla. Este conjunto se encuentra instalado en la plaza del Mio Cid, en pleno centro de la ciudad, junto al puente de San Pablo que está situado sobre el río Arlazón.