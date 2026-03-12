¿Cuánto gastan los españoles en Semana Santa? El gasto medio aumenta, pero más de la mitad no viaja

La intención de gasto de los españoles se sitúa en una media de 538 euros durante la Semana Santa, lo que supone un aumento del 13% frente al año anterior, aunque la mitad de los nacionales no viajará en este periodo a causa de su situación económica, principalmente, según el reciente estudio del Observatorio Cetelem.

Frente a la mayor predisposición al consumo, el desembolso aún así aumenta entre los españoles de entre 35 y 39 años, hasta los 688 euros, situándose un 28% por encima de la media nacional.

Además, por tramos de importe, el porcentaje más elevado corresponde a aquellos encuestados que tienen previsto gastar más de 300 euros, segmento que crece en cinco puntos porcentuales respecto a 2025. En contraste, se observa un descenso significativo entre quienes planean realizar un gasto más moderado, es decir, entre 100 euros y 300 euros, cayendo cinco puntos.

Chico sujetando dinero en efectivo | iStock

Sobre el 56% de los españoles que no viajará durante este periodo, otro principal motivo, además de su situación económica personal --elegida por la mitad--, destaca la preferencia por ahorrar, una razón mencionada por un porcentaje relevante de los encuestados.

Aun así, el importe medio previsto entre quienes no viajarán se sitúa en 279 euros, especialmente los más jóvenes. En concreto, el estudio resalta que los jóvenes de entre 18 y 24 años, aunque no planean viajar, estiman un gasto medio superior a los 400 euros.

De acuerdo con los españoles que sí viajarán en Semana Santa, el 44% de los encuestados, la intención es especialmente elevada entre los segmentos más jóvenes de la población. Por su parte, el gasto medio de los viajeros nacionales asciende a 856 euros, lo que sitúa este colectivo claramente por encima de la media general.

Dinero en el aeropuerto | iStock

Nuevamente, el grupo de 35 a 39 años destaca por su mayor capacidad de gasto, con un desembolso medio estimado de 1.193 euros, cifra un 39% superior a la media nacional de los viajero. No obstante, con respecto a 2025, más de la mitad de los españoles que viajarán (54%) prevé gastar aproximadamente lo mismo.

LOS DESTINOS NACIONALES DOMINAN LOS VIAJES

En cuanto a los destinos elegidos, los viajes dentro de España se imponen con una claridad al ser preferidos por el 84% de los encuestados, frente al 14% que tiene prevista ir al extranjero o un 3% que prefiere ambas posbilidades.

Sobre la distribución del gasto, Cetelem señala que el alojamiento representa la principal partida, con un gasto medio previsto de 376 euros, seguidos del transporte (172 euros). Estas dos categorías concentran, por tanto, una parte significativa del desembolso asociado a los desplazamientos durante la Semana Santa.

En este escenario del dominio del territorio nacional, el turismo rural se posiciona como la opción más elegida, con un 40% de preferencia, aunque muy seguido por el turismo de playa, que alcanza un 37%.

Casas Rurales Fuente el Ojico (Albacete) | EscapadaRural

Las preferencias varían de forma significativa según la edad. Así, los adultos de entre 40 y 44 años muestran una mayor inclinación por los destinos de playa, con un 46% de respuestas, lo que supone ocho puntos porcentuales por encima de la media. Por su parte, el turismo rural destaca especialmente entre los sénior de entre 55 y 64 años, donde alcanza un 57% de las menciones, marcando 17 puntos más interanual.

En cuanto al turismo urbano, es la modalidad menos frecuente, con un 28% de menciones, aunque gana relevancia entre los mayores de 60 años, donde se convierte en la opción preferida con un 48% de respuestas, 20 puntos por encima de la media.

RESTAURANTES Y OCIO, ENTRE LAS ACTIVIDADES MÁS HABITUALES

En lo relativo a las actividades previstas durante las vacaciones, salir a restaurantes se posiciona como la opción más mencionada entre los españoles que viajarán, con un 52% de preferencia de elección, según el estudio.

Mesa con mantel de un restaurante | iStock

El resto de las actividades se sitúa por debajo del 30%, destacando las visitas guiadas, el ocio nocturno, las visitas a museos, ir al cine o ir de compras.

Entre los españoles que no viajarán y permanecerán en sus ciudades, el comportamiento es similar, salir a restaurantes también se sitúa como la actividad predilecta durante las vacaciones de Semana Santa. Por último, muchos aprovecharán estos días para ir al cine o realizar actividades deportivas, mientras que ir de compras o realizar actividades con los hijos aparecen también entre las opciones más mencionadas para disfrutar del tiempo libre durante este periodo.