Alentejo: un destino rural y ecuestre para disfrutar del fin del invierno

Es verdad que solemos hablar más del Alentejo en otoño, por la vendimia, y en verano por aquello de buscar la naturaleza de costa y de interior verde y lagos para refrescar el calor pero lo cierto es que en invierno, camino de la primavera, esta región de Portugal es atractiva a rabiar y nos permite además descubrir su importante legado ecuestre, un legado tan antiguo y notable como para que aquí se críe una de las tres razas purasangre del mundo, el caballo lusitano.

¿Sabes montar? Entonces seguro que tu primer plan en el Alentejo al final del invierno va a ser una ruta a caballo recorriendo ya sea la zona del litoral alentejano o su interior; no importa si no eres un jinete experimentado, hay opciones y monturas también para principiantes ¿lugares más recomendados para disfrutar de esta actividad? Porto Corvo, en el Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina, porque aquí las rutas ecuestres llegan hasta playas salvajes y acantilados de escándalo. Si no sabes montar no te desanimes, se puede gozar de estas excursiones, aunque no en todos sus recorridos, en carruaje tirado por caballos.

Ruta por el Alentejo en carruaje tirado por caballos | Imagen cortesía de Turismo de Alentejo

Ahondando en la tradición ecuestre del Alentejo, hay una visita que es de gran interés especialmente para los amantes del mundo del caballo: visitar una yeguada de cría de caballo lusitano como Alter Real; se trata de una yeguada histórica, creada allá por 1748, y es todo un referente cultural portugués. Resulta espectacular disfrutar del momento en el que los caballos salen del establo por la tarde para pastar y pasear libres, a placer. Además aquí no solo podrás conocer la tradición ecuestre lusitana sino que incluso podrás recibir clases de equitación (para que la próxima vez que visites el Alentejo puedas recorrerlo a caballo…).

¿Quieres saber más de la tradición ecuestre portuguesa? Hay entonces una visita que no puedes dejar de hacer: el Museo de Arte y Carruajes de Gaviao, a orillas del Tajo, que es el primer museo ecuestre de todo el país. La visita es además doblemente atractiva porque, además de lo interesante que es todo lo que se expone en este museo, está ubicado en un edificio señorial magníficamente rehabilitado.

Caballos en Ribatejo | Imagen cortesía de Turismo de Alentejo

Otro momento y lugar que atraerá tu atención si quieres gozar de la tradición ecuestre portuguesa está en Ribatejo porque es ahí donde tiene lugar, en el mes de mayo, la Feria Nacional del Caballo cuya celebración coincide además en fechas con Expoégua, una feria en la que disfrutar de exhibiciones de equitación y doma. ¿Más fiestas y eventos relacionados con el mundo del caballo? Los hay, antes de llegar a mayo y su Feria del Caballo, se celebra la Romería a Caballo Moita-Viana do Alentejo: se trata de una peregrinación de unos 150 kilómetros que se recorren a caballo. Este año se celebra entre los días 21 y 26 de abril.

Y si quieres hacer que tu viaje al Alentejo sea una auténtica inmersión ecuestre, alójate en alguno de los hoteles rurales de la zona que son, además, fincas ecuestres.