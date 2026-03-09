5 destinos poco convencionales para viajar en marzo

Cuando pensamos en viajar en marzo solemos pensar en destinos relacionados o bien con las Fallas, la Semana Santa o las primeras floraciones primaverales pero lo cierto es que hay destinos poco convencionales, ya sea para viajar en marzo o incluso en otra época del año, que resultan especialmente interesantes justo ahora, en marzo. A continuación te sugerimos cinco.

Valle del Loira, en Francia

Valle del Loira | Pixabay

El Valle del Loira todavía está en marzo en temporada baja, de ahí que sea un destino poco convencional en este mes del año, pero lo cierto es que el clima ya es más cálido que en meses anteriores y, al no estar tan masificado como puede llegar a estarlo en los meses siguientes, se disfruta doblemente. Además marzo es un mes perfecto para disfrutar de vistas únicas sobre el valle, las que se gozan desde un globo aerostático descubriendo los famosos castillos galos y los viñedos.

Isla de Skye, en Escocia

Isla de Skye | Pixabay

En marzo todavía hace frío en la isla de Skye, la niebla todavía se adueña de la isla regularmente y eso que hace que sea un destino poco convencional en este mes la convierte también en un destino de lo más recomendable porque las vistas de la isla bajo lluvia fina y envuelta en niebla la convierten en un lugar misterioso, casi místico, de esos que enamoran a los que huyen del mundanal ruido y disfrutan de la fotografía. Los dramáticos acantilados de esta isla, sus cascadas y sus pueblos pintorescos resultan de lo más atractivo (y tranquilo) durante el mes de marzo.

Lalibela y Valle de Omo, en Etiopía

Lalibela. Etiopía | Pixabay

Etiopía es un destino poco convencional en cualquier época del año… pero eso no lo hace un destino menos atractivo, más bien al contrario: Lalibela es famosa por sus iglesias excavadas en roca y como en marzo el clima es seco y fresco, se pueden explorar mucho más placenteramente que en épocas más cálidas o cuando el número de visitantes se multiplica como sucede en los meses de diciembre y enero; sin abandonar Etiopía podemos visitar también el Valle de Oro, lugar de tribus, tradiciones y rituales milenarios; sucede como en Lalibela, al estar en plena estación seca, marzo es un mes perfecto para visitar este valle.

Valle de Colca, en Perú

Valle de Colca | Pixabay

Cuando pensamos en Perú pensamos, sin duda, en el Machu Picchu y eso hace que el Valle de Colca sea un destino poco convencional en el país andino, ahora bien, es un destino espectacular por sus cóndores y sus pueblos andinos; además en marzo, cuando termina la temporada de lluvias, la vegetación está más verde que en cualquier otra época del año y los paisajes del valle son todo un espectáculo.

Valle de Jiuzhaigou, en China

Valle de Jiuzhaigou, en China | Pixabay

Este parque natural famoso por sus lagos y sus cascadas no está tan masificado en marzo como lo estará en los meses más cálidos del año pero tampoco se trata de un mes invernal, es más, en marzo se mezclan los clásicos paisajes invernales con los primaverales, los primeros dejando paso a los segundos; es un momento ideal para disfrutar del senderismo y la fotografía, además al no haber tanta gente en sus senderos se disfruta más y mejor.