Las fiestas de San Fermín de Pamplona, a través de sus curiosidades

Ha comenzado julio, y eso significa que estamos a punto de disfrutar de una de las fiestas más internacionales de nuestro país. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a las fiestas de San Fermín de Pamplona. Cada vez son más las personas que se acercan hasta la capital de Navarra para disfrutar de estos días en los que la ciudad se tiñe de los colores blanco y rojo.

Así pues, estamos ante el momento más que perfecto para conocer algunos de los tantos datos curiosos que existen respecto a las fiestas de San Fermín de Pamplona. Desde el origen de la vestimenta hasta los secretos de los encierros, pasando por el nombre de la persona que internacionalizó esta fiesta. ¡Lo descubrimos!

San Fermín | Imagen de Jrpvaldi, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

¿Por qué todo el mundo se viste de blanco y rojo en San Fermín?

Este atuendo, que se ha convertido en todo un símbolo de estas fiestas, cuenta con varias teorías respecto a su origen. Una de ellas tiene estrecha vinculación con la Peña La Veleta, a quienes se les conoce como sus creadores. Se fundó en 1931 y buscaban un atuendo sencillo pero que a la vez fuese fácil identificarles. Otra teoría es que el pañuelo rojo es en recuerdo al martirio del Santo, que murió decapitado en Amiens durante las persecuciones del siglo III.

El Chupinazo, ¿qué es?

Sin duda, uno de los días más esperados por todos los habitantes de Pamplona, puesto que se trata del acto con el que se dan por comenzadas las fiestas de San Fermín. El 6 de julio, a partir de las 12:00 horas, se lanza un cohete desde el balcón del Ayuntamiento. Miles de personas se congregan en esa plaza, con sus pañuelos en alto y que posteriormente atan en su cuello tras el chupinazo, al grito de “¡Viva San Fermín!”. Cabe destacar que, desde 1941, el chupinazo se hace en ese balcón, puesto que antes se hacía en la Plaza del Castillo.

San Fermín | Imagen de San Fermin Pamplona Navarra from España, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

Los encierros, algo clave en las fiestas de San Fermín

Desde el 7 al 14 de julio, a las 08:00 horas, los seis astados que se lidiarán por la tarde, junto a seis cabestros, recorren 875 metros por el centro de Pamplona, desde los Corrales de Santo Domingo hasta la Plaza Mayor. No lo hacen solos, ya que lo hacen junto a los corredores, que la gran mayoría lucen el atuendo blanco y rojo que tanto caracteriza a la fiesta.

Antes de comenzar el encierro, en la hornacina ubicada en la cuesta de Santo Domingo en la que se coloca la imagen de San Fermín cada mañana, se canta hasta tres veces un cántico por el que se pide protección al Santo: “A San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición”.

Un estadounidense, “culpable” de su internacionalización

La historia más reciente de Pamplona está estrechamente vinculada con Ernest Hemingway. El escritor hizo una gran cantidad de referencias sobre esta fiesta tanto en crónicas periodísticas como en The Sun Also Rises, su novela. Este Premio Nobel vivió intensamente las fiestas de San Fermín, donde llegó a conocer a los toreros del momento y visitó lugares icónicos de la capital de Navarra como son el Hotel La Perla o el Bar Txoko.

Encierro de San Fermín | Imagen de San Fermin Pamplona Navarra from España, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

¿Sabías que San Fermín no es el patrón de Pamplona?

Aunque las fiestas más importantes de la ciudad se celebran en su honor, lo que muchos no saben es que San Fermín, en realidad, no es su patrón, sino que lo es San Saturnino. Eso sí, en la Comunidad Foral de Navarra, se reconoce a dos patrones como son San Francisco Javier y, como no podía ser de otra manera, San Fermín.

Sea como sea, lo cierto es que estas fiestas, poco a poco y con el paso del tiempo, se han convertido en una de las más conocidas a nivel internacional. De ahí que cada vez sean más los turistas y curiosos, tanto españoles como de fuera de nuestras fronteras, que se animan a visitar Pamplona en estos días tan señalados.