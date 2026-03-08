Sacra di San Michele, el monasterio en el que se inspiró Umberto Eco para El nombre de la rosa

Viajamos hasta el norte de Italia, con la firme intención de descubrir todo lo que esconde la Sacra di San Michele. Se trata de un impresionante complejo arquitectónico monástico que se erigió en la cima del monte Pirchiriano, en la desembocadura del valle de Susa. Estamos, indudablemente, ante el monumento más simbólico de la región del Piamonte.

Es importante recordar que la Sacra di San Michele gozó del privilegio de abadía nullius, es decir, la exención de la jusdicción de un obispo. Esto ocurrió durante muchos siglos, hasta que fue suprimida en 1803 durante el periodo napoleónico. Con posterioridad, concretamente en 1817, fue restablecida. En la Sacra di San Michele se inició el conocido como “sendero de los francos”, un recorrido excursionista de fama histórica que la une con la parte más alta del valle y que, al parecer, habría recorrido Carlomagno.

Lejos de que todo quede ahí, por la Sacra también pasaba una importantísima ruta de peregrinación como es la Vía Francígena, que unía el Mont Saint-Michel con el Santuario de Miguel Arcángel situado cerca de Foggia. Los tres lugares sacros dedicados al Arcángel se encuentran a unos 1.000 kilómetros de distancia uno del otro, alineados a lo largo de una línea recta. Ésta, prolongada, conduce por un lado a Jerusalén y, por otro, al St Michael’s Mount en Cornualles.

Sacra di San Michele, a través de su historia

Sacra di Sant Michele en invierno | Imagen de Elio Pallard, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Para comenzar, debemos tener en cuenta que, desde la época romana, existía una guarnición militar en este mirador con la firme intención de supervisar la carretera que une el valle del Po con la Galia por el valle de Susa. Los sarracenos se asentaron en Fraxinet y plantearon ciertas amenazas en las carreteras de los Alpes.

Una vez expulsados los sarracenos del valle de Susa y tras la conquista de Turín, Arduin Glaber fue nombrado marqués de Turín en el año 962. Probablemente, la abadía fue fundada alrededor de 983-987 por Hugues de Montboissier el Decousu con el apoyo de la familia Arduin, cerca de una antigua capilla construida por el ermitaño Jean Vincent. Fue entonces cuando obtuvo un privilegio por parte del obispo de Turín para futuros monjes.

La Sacra vivió su máximo esplendor entre los siglos XI y XII, puesto que se encuentra en el cruce de tres caminos de peregrinación medievales, como son la Via Francígena, el Camino de Santiago y el camino de San Miguel. En la actualidad, continúan llegando peregrinos de todo el mundo hasta este lugar. No podemos dejar de mencionar que, en el siglo XX, la Sacra di San Michele se dio a conocer en todo el mundo gracias a la novela ‘El nombre de la rosa’, de Umberto Eco, que se inspiró en este impresionante monasterio para escribir su obra.

Así pues, si estás pensando en visitar esta zona situada en el norte de Italia, no dejes pasar la oportunidad de conocer la Sacra di San Michele en primera persona. Estamos completamente convencidos de que no te dejará indiferente, ni mucho menos. ¡Es una visita más que obligada para los amantes de la historia y de la arquitectura!