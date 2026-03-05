Descubre la Iglesia de San Miguel de Aiguilhe y su curioso vínculo con el Camino de Santiago

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Francia, concretamente hasta Aiguilhe, donde encontramos una de las construcciones religiosas más sorprendentes y significativas del país. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a la Iglesia de San Miguel. La primera construcción se remontaría, aproximadamente, al año 961 y fue erigida en abadía en el siglo XII. Es importante tener en cuenta que esta iglesia está ubicada sobre un cuello volcánico, al pie del que se encuentra la capilla Saint-Clair d’Aiguilhe. El promontorio tiene unos 85 metros de altura y se puede acceder a la capilla por los 268 escalones que están tallados en la roca.

Iglesia de San Miguel de Aiguilhe, a través de su historia

Su construcción está ligada a Gotescalco, obispo de Puy-en-Velay en 935, célebre por haber ido en 950 o 951 a Santiago de Compostela y, por ende, haber creado lo que se convertiría en una de las rutas de peregrinaje más reconocidas de la Edad Media. A petición de Truannus, decano de la iglesia de Puy, que quería erigir una capilla en la roca, dio permiso para erigir el santuario de San Miguel de Aiguilhe, de inspiración mozárabe.

La elección del culto del arcángel Miguel en un sitio elevado se hizo a semejanza del santuario italiano que se construyó en el año 492 en el monte Sant’Angelo, en las montañas del Gargano. Entre las numerosas curiosidades que esconde esta impresionante construcción, hay quien dice que, en 1429, Isabelle Romée, madre de Juana de Arco, se acercó hasta esta capilla a rezar.

El portal rematado por un arco trilobulado y mosaicos de piedras policromadas | Imagen de EmDee, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Iglesia de San Miguel de Aiguilhe, a través de sus características

Erigida en roca volcánica, esta iglesia tiene un portal adornado con un arco poliobulado, algo característico de la arquitectura omeya del califato de Córdoba que se fue extendiendo en la arquitectura románica francesa por la afluencia de los peregrinos en las rutas francesas del Camino de Santiago. Concretamente, a lo largo de la conocida como Vía Podiensis, que pasa precisamente por Aiguilhe.

No podemos dejar de mencionar que la puerta está perfectamente enmarcada por dos columnas coronadas cada una de ellas por un capitel esculpido con hojas de acanto. Además, está coronada a su vez por un dintel esculpido y decorado con dos sirenas enfrentadas, que soporta a la perfección un tímpano bordeado por un friso de follaje. Sobre este, se apoya el arco trilobulado, decorado con follaje y, a su vez, motivos antropomorfos.

En cuanto al interior de los lóbulos, hay que destacar que está decorado con escenas esculpidas, incluyendo el cordero pascual. Es importante mencionar que, por encima del arco, existe una decoración de mosaicos de piedras policromadas rematadas de una arcada sobre la que está representado Cristo, rodeado de la Virgen, San Juan, San Pedro y, cómo no, también el arcángel Miguel.

Así pues, si estás pensando en poner rumbo a esta zona de Francia, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta Aiguilhe para dejarte llevar por la belleza y la historia que esconde su Iglesia de San Miguel. Estamos absolutamente convencidos de que no te dejará indiferente, ni mucho menos.