Una ruta jurásica por Valencia: Descubre Alpuente, el hermoso pueblo donde habitaban los dinosaurios

Viajar a la Comunidad Valenciana es todo un placer turístico, se vaya donde se vaya. No importa si lo que se busca es pasar unos días de playa, disfrutar de una gastronomía exquisita o aprovechar sus emblemáticas fallas para contemplar el ambiente festivo en todo su esplendor.

Puede que la mayoría de los destinos a los que se suele viajar se encuentren en la costa levantina; pero, ¿qué hay de las localidades del interior? Existen múltiples lugares verdaderamente sorprendentes que, como Alpuente, reservan a sus visitantes un patrimonio único perfecto para perderse por sus calles.

El caso de Alpuente, en la comarca de Los Serranos, es de lo más particular. Y es que su historia se remonta a nada menos que la era jurásica, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Allí se encuentra el yacimiento de icnitas de dinosaurios Cañada París, un enclave paleontológico perfectamente conservado que todo el mundo puede visitar.

El yacimiento está compuesto por dos rastros de huellas de dinosaurios. El primero de ellos cuenta con un margen de entre 15 y 17 icnitas; es decir, huellas de dinosaurios en las rocas que sirven de prueba del paso de estas criaturas por la Comunidad Valenciana millones de años atrás. En el segundo, se puede seguir el caminar de un dinosaurio terópodo de talla media, encontrando hasta seis icnitas que se suman a las anteriores. Además, en el yacimiento hay diferentes restos óseos de dinosaurios o, incluso, cáscaras de huevo de arcosaurio. Todo ello sin dejar de lado el Museo de Paleontología de la localidad. ¡Una experiencia propia de Jurassic Park en toda regla!

Ahora bien, Alpuente cuenta con un patrimonio que también se remonta a la Edad Media. El Castillo de Alpuente fue un edificio militar entre el siglo IX y el siglo XIX, sobreviviendo a múltiples contiendas de la historia de España que llegan a nada menos que las guerras carlistas. La Torre de la Veleta se mantiene prácticamente intacta, con unos imponentes diez metros de altura.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, que data del siglo XIII, sus 24 lavaderos, los huertos medievales o el gran acueducto de Los Arcos son otros tantos lugares que permiten a sus visitantes viajar en el tiempo. Una ruta histórica que ha convertido a Alpuente en uno de los Pueblos más bonitos de España, siendo el primero de la provincia en sumarse a esta prestigiosa red nacional.

Se encuentra a tan solo una hora del centro de la ciudad; perfecto para una escapada de un día en la que dejarse maravillar por la belleza arquitectónica y cultural que esconde la Comunidad Valenciana también en su interior.