4 lugares de cine en Calvià

Calvià está en el radar de los buscadores de localizaciones de cine desde hace décadas pero ¿sabes exactamente qué rincones de Calvià han sido elegidos para protagonizar emblemáticas escenas de la gran pantalla? A continuación repasamos algunos escenarios de cine especialmente destacados, incluidos todos ellos en la nueva ruta ‘Calvià, plató de cine’:

Playa de Santa Ponça en Bahía de Palma y la primera mujer en bikini del cine español

Playa de Santa Ponça | Imagen cortesía de Turismo de Calvià

Empezamos por el cine español porque aquí se rodó Bahía de Palma, una película protagonizada por Arturo Fernández y Elke Sommer que ha pasado a la historia como la primera película del cine español en la que salía una mujer en bikini, corría el año 1962. Además aquí se rodó también Búsqueme a esa chica, una película protagonizada por un icono del cine nacional en su época, Marisol y en la que también participó el Dúo Dinámico.

Portals Vells y Playa del Mago en The Magus con Michael Caine y Anthony Queen

Portals Vells | Imagen cortesía de Turismo de Calvià

Nos vamos ya al cine internacional: en Portals Vells y la playa que tiene justo al lado, Playa del Mago, se rodaron escenas de The Magus en 1967, una película protagonizada por dos gigantes del cine de Hollywood: Michael Caine y Anthony Quinn. Esta zona de Calvià fue escenario de la trama griega que tenía esta película.

Caló d’en Monjo en Muerte bajo el sol con Peter Ustinov como Hércules Poirot

Caló d'en Monjo | Imagen cortesía de Turismo de Calvià

Aquí, en Caló d’en Monjo, se rodó una de Ágatha Christie y su emblemático Poirot en 1982, Muerte bajo el sol; Peter Ustinov ejercía de Poirot en este espectacular escenario que mantiene hoy todo su encanto natural y que es, además, una de las playas nudistas de este ayuntamiento balear.

Puerto Portals y el Hotel Hospes Maricel en The Hustle con Anne Hathaway

Marina de Puerto Portals | Imagen de Dirk Vorderstraße, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Si Portals Vells y Playa del Mago pueden ser Grecia, Puerto Portals y el Hotel Hospes Maricel bien pueden ser la Costa Azul francesa con todo su encanto, lujo y glamour, y lo fueron en The Hustle, una película de 2017 protagonizada por Anne Hathaway y Rebel Wilson.