La historia del Monasterio de Santa María de Oseira, conocido como El Escorial Gallego

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Galicia, una Comunidad Autónoma verdaderamente sorprendente que cuenta con un gran número de construcciones, monumentos y rincones de ensueño. Un claro ejemplo lo encontramos en el Monasterio de Santa María de Oseira, conocido popularmente como El Escorial Gallego.

Para comenzar, debemos tener en cuenta que este Monasterio del siglo XII está situado en Ourense, concretamente en el concello de Cea. Entre sus numerosos datos a tener en cuenta, debemos saber que esta construcción fue la primera fundación del Císter en Galicia.

En este mismo lugar, había un monasterio que fue fundado por eremitas. Fue entonces cuando en el año 1141 se optó por seguir la Regla Cisterciense. Gracias a haber dado este paso, llegaron otros tantos monjes desde Claraval. Así pues, con el paso del tiempo, este Monasterio de Santa María de Oseira pasó a ser todo un emblema del Císter en Galicia.

Interior del Monasterio de Santa María de Oseira, en Orense | Imagen de José Antonio Gil Martínez en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Poco después, aproximadamente en el año 1239, fue consagrada la iglesia. Fue precisamente la etapa comprendida entre los siglos XII y XIII la que se considera la de mayor esplendor del Monasterio. Cabe destacar que en el siglo XVI, este Monasterio empezó a formar parte de la Congregación Cisterciense de Castilla. Es por eso que comenzó un nuevo periodo en el que destaca, sobre todas las cosas, la renovación artística a la que fue sometido.

Pero todo cambió en el siglo XIX, como consecuencia de la histórica Desamortización de Mendizábal. Esto provocó que, inevitablemente, el Monasterio de Santa María de Oseira quedase abandonado. Progresivamente, comenzó una etapa de ruina en su arquitectura, pero también de expolio de sus bienes muebles y sus obras.

A pesar de esta terrible situación, en el siglo XX regresaron los monjes a Oseira. En ese mismo momento, se iniciaron unas intensas obras de recuperación, así como de restauración, de este complejo monacal. Poco a poco y con el paso del tiempo se logró recuperar ese esplendor y esa belleza que tantísimo le caracterizaban en el pasado.

Y es que debemos tener en cuenta que este Monasterio de Santa María de Oseira cuenta con un gran número de dependencias a destacar. Entre ellas, una imponente iglesia románica, así como tres claustros de distinta época y estilo, que son el de la Portería, el Procesional y el de los Pináculos. ¡Son verdaderamente sorprendentes, a la par que espectaculares!

Monasterio de Santa María de Oseira, Orense | Imagen de HombreDHojalata en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

No podemos dejar de mencionar, como no podía ser de otra manera, la sala capitular que data del siglo XV y es, indudablemente, el elemento más curioso, a la par que pintoresco, del Monasterio de Santa María de Oseira. Por lo tanto, si estás planteando un viaje por la provincia de Ourense, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta este lugar. Al fin y al cabo, estamos ante un conjunto de lo más sorprendente que, desde luego, merece la pena visitar al menos una vez en la vida.