El pueblo de Galicia que tiene un monasterio "parecido" a El Escorial

Lugo es la más extensa de las cuatro provincias gallegas. Su gran tamaño y geografía particular hace que limite no solo con el resto de la comunidad, sino también con Asturias y con Castilla y León. Muchos visitan su costa norte, que da al mar cantábrico, pero el interior de Lugo está lleno de tesoros que merece la pena conocer.

De hecho, no hace mucho te contábamos que en Lugo se encuentra el templo más antiguo del Camino de Santiago. Hoy te hablamos de otra construcción, con menos siglos de historia, pero que aún así es de las más destacadas de la provincia. Para conocerla, debemos viajar a Monforte de Lemos, capital de la Ribeira Sacra.

Se trata del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua (en gallego, Colexio da Nosa Señora da Antiga) y es conocido como El Escorial gallego. Basta con ver observar su fachada para darse cuenta de por qué recibe ese nombre, pues ambos edificios están construidos en el particular estilo herreriano.

Monforte de Lemos es el destino ideal para todo aquel que busque empaparse de su historia, que se remonta a las antiguas tribus célticas del paleolítico, desarrolladoras de la cultura de los castros de la que aún quedan restos.

Monforte de Lemos - Colegio de Nuestra Señora de la Antigua | Zarateman / Wikipedia CC0

El Colegio de Nuestra Señora de la Antigua es hoy un centro de las Escuelas Pías y, de hecho, se le suele llamar Colegio de los Escolapios. Esta orden religiosa lo gestiona desde el 1873, pero en el siglo XVIII fue el Colegio fue Real Seminario de Estudios, el equivalente a una Universidad.

Si te fascina la visita a El Escorial gallego, tampoco te puedes perder otro de los lugares emblemáticos de Monforte de Lemos, que no es otro que el Monasterio de San Vicente del Pino.

No obstante, si el turismo histórico no es lo tuyo, Monforte no deja de ser un enclave natural perfecto para disfrutar de un finde relajado y una ciudad que destaca por sus vinos y gastronomía.