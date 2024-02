Filloas o freixós: un dulce típico (y variado) a degustar en Galicia durante el Carnaval

No son los mismo aunque se parecen y el lío semántico es tal que habrá quien no les llame filloas ni freixós, es más, la variedad de recetas de filloas, de dulces a saladas, es tal que resulta a veces incluso difícil mantener el mismo nombre, ahora bien, no vamos a ahondar en el asunto semántico sino que vamos a ir a lo interesante, a las cosas de comer…

No puedes visitar Galicia en Carnaval sin meterte entre pecho y espalda un cocido en Lalín, un lacón con grelos en Cuntis o un Botelo (el bolillo a la gallega) en el Barco de Valdeorras; estos tres contundentes platos se celebran especialmente en esas tres localidades y estás consideradas Fiestas (gastronómicas, claro) de Interés Turístico; ¿no está ninguno de estos tres lugares en tu ruta carnavalera gallega? No te preocupes, hay otra manera de comerse el carnaval en Galicia, toma nota de un par de nombres: filloas o freixós.

Lo primero: ¿son los mismo las filloas o los freixós? A saber… la respuesta más común es que no, que las filloas son las filloas en todas partes (ahora nos adentraremos en su soberbio recetario) y los freixós son las filloas a la ferrolana, donde han tenido la gloriosa idea de añadir a la receta un poco de anís; claro que esta explicación se diluye un poco cuando descubres que hay otros lugares de Galicia donde llaman freixós o feixós a las filloas o que incluso se refieren a ellas con otros nombres… pero nos comprometimos a no profundizar más de la cuenta en el tema semántico así que volvamos a las cosas de comer ¿a qué saben las filloas? Claro que la respuesta a esta pregunta tampoco es fácil.

Hay filloas para todos los gustos: las hay dulces y saladas, las hay que se sirven solas y otras con algún relleno, las hay de leche, de caldo y hasta de sangre, las hay con aguardiente, preparadas con harina de trigo o con harina de maíz… Pero ¿cuáles son las más populares?

Filloas | Imagen de Enricodassera en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0 Deed Attribution-ShareAlike 4.0 International

Lo primero que tienes que saber es que las filloas son como el caldo, no hay dos caldos iguales ni dos casas que preparen el caldo igual, sabido esto vayamos a lo dicta la tradición gastronómica gallega:

Las filloas de leche, preparadas con huevos, leche y harina al punto de sal, son las básicas; su aspecto y textura es similar a la de los crepes franceses pero más finas; ¿se te antojan un poco sosas? No vas desencaminado… por eso en algunas zonas de Galicia se sirven rellenas (de crema pastelera, de chocolate, con un poco de miel…) o se añade algún ingrediente a la mezcla como el azúcar si quieren prepararse dulces y a modo de postre. ¿Más ingredientes sorpresa que llenan de sabor este postre carnavalero? El aguardiente… o el anís aunque en ese caso estaríamos hablando ya de los clásicos freixós que se preparan en la zona de Ferrol. Volviendo a nuestras filloas…

También hay filloas de caldo, en este caso hablamos ya de filloas saladas que utilizan un buen caldo de carne como base de su receta en lugar de la leche.

Las terceras en discordia son también famosas pero no son para todos los gustos porque si bien son pocos quienes hacen ascos a un buen chorizo cuando hablas de filloas de sangre saltan todas las alarmas… pero así es, se preparan con sangre de cerdo y son muy populares en la provincia de Lugo.

Si visitas Galicia en Carnaval y a una ruta de degustación de filloas (pasando por Lestedo en la provincia de La Coruña que es donde se celebra la Fiesta de la Filloa) le añades una degustación de orejas (orejas) e incluso de torrijas… más delgado de lo que has ido no vas a volver, más satisfecho seguro que sí.