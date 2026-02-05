Mallorca se suma al Año Gaudí 2026 para redescubrir su obra en la Catedral

La Catedral de Mallorca ha presentado este miércoles el programa del Año Gaudí 2026, que conmemora el centenario de la muerte de Antonio Gaudí como una oportunidad para reivindicarse como una obra principal y única del arquitecto catalán.

Se trata de un programa de actividades de divulgación y dinamización dirigido a públicos diversos, con el objetivo de generar espacios de diálogo y descubrimiento sobre la figura de Gaudí en la Catedral, 100 años después de su muerte.

Las actividades han sido presentadas en una rueda de prensa celebrada en la Catedral, con la participación de representantes eclesiásticos, académicos y culturales vinculados al proyecto del Año Gaudí.

En la comparecencia se ha explicado la relevancia histórica de la intervención que Antonio Gaudí llevó a cabo en la Catedral entre 1904 y 1915.

Así, la Seu de Mallorca se convirtió en el único monumento histórico en el que Gaudí desarrolló plenamente su creatividad, una obra que diferencia la Catedral de otros espacios donde también intervino.

Antonio Gaudí, siguiendo las pautas del entonces obispo de Mallorca, Pere Joan Campins, impulsó una renovación del arte sacro para ponerlo al servicio de la fe y la liturgia.

La adaptación del espacio interior de la Catedral incluyó el traslado del coro, la recuperación de la visibilidad de la cátedra episcopal y la nueva ubicación del altar en la entrada del presbiterio, ejes básicos de la restauración litúrgica encomendada a Gaudí.

El baldaquino sobre el altar, la transformación de la iluminación, el mural cerámico que rodea la cátedra episcopal, la reforma de la capilla de la Santísima Trinidad y el mobiliario litúrgico diseñado por Gaudí completan el recorrido por su impronta artística en la Catedral de Mallorca.

El Año Gaudí 2026 ha sido declarado Acontecimiento de Especial Interés Público por el Gobierno estatal y contará con la participación de los 16 edificios donde intervino el arquitecto, principalmente en Cataluña, así como en León y Cantabria.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La programación incluye la exposición temporal "Gaudí en la Seu", una muestra que abordará la reforma de la Catedral a través de documentos, piezas y recursos interpretativos, ofreciendo una visión del contexto y proceso creativo de Gaudí.

También se celebrará el ciclo "Fundamentos del Arte Sacro", que incluirá una conferencia el 11 de marzo y una visita guiada a la Catedral, dentro de las propuestas divulgativas del Año Gaudí.

Dentro del calendario está prevista la celebración en noviembre de un simposio internacional centrado en las propuestas artísticas contemporáneas y la renovación litúrgica en las catedrales.

El acto central tendrá lugar el 8 de diciembre, coincidiendo con la fiesta de la Inmaculada Concepción y el aniversario de la primera fase de la reforma iniciada por Gaudí en 1904.

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN

A lo largo del año se impulsarán otras acciones de dinamización como un podcast divulgativo, vídeos titulados "Gaudí me provoca" con testimonios ciudadanos y visitas teatralizadas para acercar la figura del arquitecto al público general.