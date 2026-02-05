El Carnaval de Barcelona 2026 arranca el 12 de febrero con un gran espectáculo en Sants-Montjuïc

El Carnaval de Barcelona 2026 arrancará el 12 de febrero desde el distrito de Sants-Montjuïc con el tradicional espectáculo del Arribo, protagonizado por la 'Reina Belluga', y que esta edición se celebrará en la Casa del Mig.

La Reina renovará su vestuario después de 14 años y protagonizará esta "transformación simbólica", concebida como una fiesta compartida entre el Carnaval de Barcelona y el Carnaval de Sants, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado este jueves.

Frente a la fachada de la Casa del Mig, el escenario se convertirá en una "gran sala de espejos" que evocará un salón de sastrería, con una gran escalera escénica en el centro, donde sastres y modistas trabajarán en directo en la confección del nuevo atuendo de la Reina.

El espectáculo contará con la participación de 24 artistas en escena y un "amplio" despliegue de disciplinas artísticas como el circo, cantantes en directo y dos clowns.

La jornada culminará con la habitual Taronjada del Carnaval, una tradición que homenajea la naranjada de 1714 y simboliza el inicio de la fiesta, el "desenfreno y la libertad carnavalesca" en la ciudad.