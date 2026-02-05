Un juzgado español condena a una aerolínea a devolver a un pasajero los 50 euros que pagó por su equipaje de mano

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma ha condenado a Vueling a devolver a un socio de Facua-Consumidores en Acción los 50 euros que tuvo que pagar para poder subir su equipaje de mano a la cabina, más los intereses legales desde la fecha de la primera reclamación extrajudicial.

La sentencia indica que el equipaje de mano no debe ser considerado un servicio adicional ni opcional cuando cumple con las especificaciones estipuladas por la propia aerolínea y la legislación. Así, determina que el suplemento cobrado por la compañía "constituye una práctica abusiva" y es contraria a los derechos del consumidor.

Con esta ya son 11 las sentencias ganadas por Facua a las aerolíneas por el recargo del equipa de cabina. Según ha subrayado la asociación, desde 2024 cuenta con una plataforma de afectados por los fraudes de las aerolíneas a la que se están sumando numerosos pasajeros.

El caso de esta sentencia es el de dos residentes de Baleares que volaron entre Palma y Sevilla y en el viaje de vuelta no les dejaron subir una maleta de cabina al avión a menos que pagasen 50 euros. Los afectados habían viajado con esa misma maleta a la cabina en el vuelo de ida pero se vieron obligados a pagar el suplemento.