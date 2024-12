Estas son las 5 cuencas del agua de la Comunidad de Madrid y sus pueblos más bellos

¿Sabías que la de Madrid es la Sierra del Agua? Pues así es y organiza, además, sus espacios en cinco cuencas (la del Lozoya, la del Jarama, la del Manzanares, la del Guadalix y la del Guadarrama); cada una de estas cuencas nos ofrece bonitos pueblos alejados de lo urbano y del mundanal ruido a los que podemos escaparnos un día cualquiera desde la capital, a continuación te recomendamos algunos de ellos:

Cuenca del Lozoya

Buitrago de Lozoya. Cuenca del Lozoya. | Miriela Rodíguez, CC BY-SA 3.0 ES , via Wikimedia Commons

El Lozoya nace del río Angostura, cerca de la cumbre de Peñalara, y se convierte en su discurrir en el río más importante del norte de Madrid, importante por su caudal y por ser el más largo, sus aguas están embalsadas en gran parte de su curso y nutren de agua a la región. Recorrer la cuenca del Lozoya es un espectáculo natural que puede vivirse siguiendo diferentes rutas, la del Valle Alto, medio o bajo del Lozoya y también la de la Sierra del Rincón pero hoy no queremos hablar de rutas sino de pueblos ¿cuáles son los pueblos más bellos de la cuenca del Lozoya?

Seguro que ya estás pensando en Buitrago de Lozoya o en Rascafría pero hay más y vamos a repasarlos con un poco de orden: en la zona del Valle Alto del Lozoya podemos visitar Rascafría y maravillarnos ante el Monasterio del Paular, también podemos visitar pueblos con mucho encanto como son Alameda del Valle, desde donde e se disfrutar de espectaculares vistas del macizo de Peñalara, Lozoya y Pinilla del Valle que comparten uno de los embalses del Lozoya. En la zona del valle medio del Lozoya está Buitrago de Lozoya, con sus murallas medievales, es de hecho el pueblo más notable de esta zona de la cuenca del Lozoya mientras que en el valle bajo descubrimos pueblos tan bellos como Patones de Arriba o El Atazar con su embalse. ¿Y en la Sierra del Rincón? Destacamos Puebla de la Sierra y La Hiruela.

Cuenca del Jarama

Vista de la cuenca del Jarama en primavera | Jseoanepascual, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

El Jarama nace en la sierra del Rincón, cerca del hayedo de Montejo y termina su curso desembocando en el Tajo, ya cerca de Aranjuez; su curso de 138 kilómetros riega una de las cinco cuencas de la Sierra del Agua que es la sierra norte de Madrid y en ella descubrimos también pueblos que bien merecen una visita: La Cabrera es sin duda uno de ellos, también Patones, Talamanca del Jarama, Torrelaguna, Torremocha del Jarama y el Vellón.

Cuenca del Manzanares

Navacerrada en invierno | De No se ha podido leer automáticamente información sobre el autor; se asume que es Marmorlu (según los derechos de autor reclamados). - No se ha podido leer automáticamente información sobre la fuente; se asume que es trabajo propio (según los derechos de autor reclamados)., Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=714676

El río por excelencia de Madrid, el Manzanares, no se ha granjeado la fama de la que sí gozan ríos que riegan otras grandes capitales como el Sena en París o el Támesis en Londres pero si bien el río en la ciudad tiene una importancia relativa, lo que es innegable es que su cuenca guarda verdaderos tesoros, pueblos a los que escaparse un día o un fin de semana es un verdadero placer ¿cuáles son los más bellos? Empezamos, ya que estamos en invierno, por Navacerrada, pero no olvidamos pueblos con tanto encanto como Miraflores de la Sierra (una curiosidad: este pueblo cambió su nombre porque el que tenía no le hacía justicia, antes de ser Miraflores de la Sierra era Porquerizas de la Sierra…), Becerril de la Sierra, El Boalo, Manzanares el Real o Colmenar Viejo; también en esta cuenca hay un pueblo famoso por su cárcel: Soto Del Real.

Cuenca del Guadalix

Panorámica de Guadalix de la Sierra | De Garcellor - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6810222

El Guadalix nace en La Morcuera como Miraflores y tiene un curso de poco más de 34 kilómetros que terminan cuando desemboca en el Jarama; ahora bien, a pesar de su breve curso este río nos regala también parajes y pueblos bonitos como el propio Guadalix de la Sierra, la localidad que fue escenario de la emblemática película Bienvenido Mister Marshall; ¿otros pueblos interesantes de la cuenca del Guadalix? Bustarviejo, El Molar, Pedrezuela o San Agustín de Guadalix entre otros.

Cuenca del Guadarrama

Cercedilla | De manuel m. v. from Valdemoro, Spain - Cercedilla y las primeras nieves de este otoño, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72160578

La cuenca del Guadarra es, junto a la del Lozoya, la más notable y sin duda la más monumental, no en vano El Escorial y San Lorenzo del Escorial con su emblemático monasterio forman parte de ella como también Cuelgamuros con su icónica cruz (el antiguo Valle de los Caídos). Cercedilla, pueblo de nieve donde los haya en la Sierra de Madrid también está en esta cuenca como Alpedrete, Collado Mediano, Guadarrama, Santa Maria de la Alameda, Zarzalejo o Robledo de Chavela, un pueblo que debe buena parte de su fama actual no solo a su rico patrimonio sino a contar con una sede de la NASA.