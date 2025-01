Escapadas, más o menos populares, de las que te puedes informar en FITUR

No nos cansamos de repetirlo, esta semana el mundo entero está en FITUR; lo de recorrerlo, más allá de visitando la feria, es ya otra cosa, ahora bien ¿y una escapada? España no es uno de los países más turísticos del mundo por nada, tampoco lo es solo por su clima o su rica gastronomía, que también (y quien dice España dice España y Portugal), son muchos los lugares cercanos que hacen que millones de turistas se pongan España y Portugal por destino año tras año y de esos lugares seguro que tenemos muchos pendientes de visitar ¿de cuáles puedes informarte con más detalle en FITUR? Probablemente de todos ellos… pero de los que te indicamos a continuación en particular, también.

Empezamos por Madrid ¿por dónde sino cuando la FITUR, además, se celebra Madrid? Seguro que ya estás pensando en el Museo Del Prado y la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, el Palacio Real… pero Madrid es mucho más que esos emblemáticos lugares y no solo en sus barrios históricos sino más allá de la capital en sí, en la Comunidad de Madrid; ¿lugares especialmente recomendados? El Escorial y Aranjuez, ambos con lugares de Patrimonio Nacional en sus municipios. No importa si eres un amante del turismo cultural y de ocio o si eres un foodie de la cabeza a los pies, Madrid satisface a todos los urbanitas del mundo… y sorprende para bien en su Retiro a quienes buscan naturaleza incluso en el asfalto; además en FITUR podrás informarte acerca de la que ha sido premiada como la Mejor Visita Guiada de Madrid (Madrid del ejército: aventura por tierra, mar y aire). Madrid es, a día de hoy, uno de los destinos urbanos más atractivos del mundo… ¿cómo no escaparse a conocerlo aunque sea en una visita relámpago de fin de semana?.

Valencia también está en FITUR y si eres un fan del turismo deportivo no puedes perderte su stand porque la agenda deportiva de Valencia en 2025 es más que interesante: el Gran Fondo Internacional por València; la Copa del Mundo de Triatlón València; el 26º Trofeo de Su Majestad la Reina, regata internacional de vela; el Grandmasters Hockey Valencia; el Ironman 70.3 València y el Maratón València Trinidad Alfonso, entre otros eventos deportivos.

Cóctel-presentación de Cataluña como Región Mudnial de la Gastronomía 2025 | Imagen cortesía de Aires News Comunicación

Sobran los motivos para visitar Valencia y sobran también las razones para visitar Cataluña pero en FITUR han optado por destacar uno: el gastronómico ¿por qué? Porque Cataluña es en 2025 Región Mundial de la Gastronomía. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de turismo gastronómico solemos incluir también el enológico porque cualquier menú se degusta mejor bien maridado. Si buscas un destino enogastronómico visitar el stand de Cataluña es, sin duda, una gran idea.

¿Más enoturismo? En la Ruta del Vino de La Mancha puedes disfrutarlo, además descubrirás que no solo nos animan a gozar del turismo gastronómico (porque si cualquier menú sabe mejor maridado, cualquier vino se disfruta más bien acompañado) sino también del turismo familiar con planes para toda la familia, no hay que olvidar que esta ruta del vino está en la tierra del Quijote y sus molinos…

De España nos vamos a Portugal ¿a dónde? Al Algarve, por ejemplo, porque allí presenta un proyecto de lo más interesante: Eurociudad del Guadiana, en cuerpo y alma; ¿en qué consiste? Pues es algo así como un hermanamiento entre las localidades del sur de Portugal con Ayamonte para presentarse al mundo como lo que son, un destino turístico magnífico. En realidad este proyecto lleva en marcha, de modo formal, desde 2018 pero ya sabemos que la pandemia hizo estragos en demasiadas cosas… y la Eurociudad del Guadiana necesitaba el impulso que sin duda recibirá este año en FITUR 2025. Seguimos en Portugal pero un poco más al norte del Algarve, en la zona de Lisboa, en Setúbal y la Sierra de Arrábida, tierra de turismo de interior y de costa, gastronómico y de aventura, también enológico… y muy cercano a la bella Lisboa.

Stand Aragón. FITUR 2025 | Imagen cortesía de Turismo de Aragón

¿Más lugares que brilla en FITUR y nos atraen como destinos turísticos ideales para una escapada? Marbella, con Eva Longoria y María Bravo como embajadoras en su video promocional, Torremolinos con su espíritu visionario sobre el turismo, Aragón que cede parte del protagonismo en su stand al Monasterio de Piedra, Extremadura donde destacan ca la Ciudad Gastronómica Extremeña de 2025 que es Coria, Lloret de Mar en Cataluña, Huelva en Andalucía, la Comarca de Liébana en Cantabria, Menorca en Baleares, Sant Josep de sa Talaia en Ibiza, la Oliva en Fuerteventura… (será por lugares a los que escaparnos…).

¿Lo tuyo es el turismo activo? ¿La aventura, las experiencias nuevas y sorprendentes? Entonces te encantará saber que El Camino a Vela también está en FITUR (el Camino De Santiago, sí, a vela, con Gijón como ciudad anfitriona de la que será su décima edición y de la que podrás informarte con todo detalle en la feria.

A la hora de planificar una escapada no está de más revisar no solo la información de los diferentes destinos turísticos sino la de otros actores del sector, por ejemplo, en FITUR hemos descubierto que la cadena Vincci inaugura hotel boutique en Lisboa, el sexto de esta cadena en Portugal; es le Vincci Alfama, un hotel de cuatro estrellas y garantía Vincci que bien nos puede servir de excusa para escaparnos a una de las capitales con más encanto de Europa, la de Portugal; también hemos descubierto información interesante para quienes viven en las Islas Baleares: solemos hablar de las islas como destino turístico pero hay para quienes Mallorca es su hogar… y si eres de esos estás de suerte porque Balearia ha reforzado sus conexiones a la península pensando en el turismo de invierno, es decir, llevándote desde las Islas Baleares hasta el Pirineo catalán o Sierra Nevada.

¿Y eso es todo? Pues no… estas son solo algunas de las escapadas de las que podrás informarte con todo detalle en FITUR pero sólo eso, algunas…