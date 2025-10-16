La enorme cascada de Cuenca que tiene uno de los paisajes más impresionantes del otoño

Cuenca es una provincia manchega que esconde rincones únicos, recientemente, por ejemplo, te hablábamos de "El Escorial de la Mancha" y ahora no queremos que te pierdas una de las maravillas de la naturaleza. En el pueblo de Vega de Codorno, en plena Serranía de Cuenca, se encuentra uno de los parajes mas bonitos: El nacimiento del Río Cuervo.

A penas a una hora y media de Cuenca capital, nos encontramos con este tesoro natural, protegido dentro del Parque Natural de la Serranía de Cuenca. El sendero, de menos de dos kilómetros nos guía al punto exacto donde nace el río, un lugar donde es fácil desconectar de la realidad y conectar con la naturaleza.

El recorrido es sencillo y accesible para todos los públicos, ideal para dejarse envolver por el sonido del agua y la calma del entorno. La ruta comienza en el aparcamiento principal, situado junto a la carretea CM-2106, y apenas solo dos km de gran belleza atravesamos pinares, pequeños arroyos y una rica diversidad de flora hasta llegar al manantial, donde el agua brota de la piedra que ella misma ha esculpido a lo largo del tiempo.

El entorno está perfectamente acondicionado con pasarelas de madera, lo que permite recorrerlo sin dificultad, convirtiéndolo en una opción excelente para las familia.

La visita se puede completar adentrándose en el pequeño y pintoresco pueblo de Vega de Codorno, un lugar que invita a descubrir rincones con encanto y pasear sin prisas, disfrutando de la tranquilidad de la montaña que lo rodea. La gastronomía local, es uno de sus atractivos: aquí podrás disfrutar platos típicos manchegos y elaboraciones con caza de la zona, saboreando los gustos auténticos de la Serranía de Cuenca.