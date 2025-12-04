La villa de Papá Noel del País Vasco francés que recuerda a Laponia: noria gigante y un árbol monumental

Uno de los destinos más deseados en Navidad es Laponia, un lugar donde la nieve cubre los bosques, los renos pasean entre luces parpadeantes y las auroras boreales iluminan el cielo nocturno. Aquí, el espíritu de Papá Noel se siente en cada rincón, con talleres mágicos, aldeas temáticas y actividades que parecen sacadas de un cuento de invierno. Pero no siempre es necesario viajar tan lejos para vivir esta experiencia: la ciudad de Pau, nos ofrece su propio Village de Noël sin la necesidad de salir de Europa.

En el corazón del País Vasco francés se encuentra Pau, una ciudad que en estos días acoge plenamente el espíritu navideño y ha inaugurado su encantadora villa de Papá Noel. En pleno centro se instala un pequeño universo dedicado a esta figura, con casetas navideñas, talleres de elfos donde los niños pueden disfrutar de actividades y aprender de forma divertida, y, por supuesto, el esperado encuentro con Papá Noel, a quien podrán entregar en mano la carta con todos los deseos que tienen para este año.

La ciudad se transforma completamente: los escaparates se decoran con motivos navideños, las luces llegan a cada calle y, sobre todo, el corazón de la ciudad cobra un papel protagonista. La Place Royale, convertida en el "Village de Noël," se corona con un árbol gigante que se alza como símbolo de la temporada. Tampoco falta el tradicional tren de Navidad, en el que los más pequeños disfrutan dando un paseo por la plaza. Todo se completa con espacios mágicos, burbujas gigantes, amplias zonas para pasear y una atmósfera festiva que envuelve a visitantes y locales. La gran noria también es uno de los elementos más destacados de la ciudad, instalada en la Plaza George V y convertida en una de las atracciones más fotografiadas.

Horarios

Las visitas de Papá Noel en la plaza se realizarán en las siguientes fechas. ¡No te lo puedes perder!

13 y 14 de diciembre, de 15:00 a 19:00 horas.

20, 21, 22 y 23 de diciembre, de 15:00 a 19:00 horas.

24 de diciembre, de 14:00 a 17:00 horas.

Además, la combinación de historia, arquitectura, entorno natural (con impresionantes vistas a los Pirineos) y un casco antiguo muy cuidado hacen de Pau un lugar con un encanto especial durante todo el año. Pero en Navidad, la ciudad adquiere una magia única que recuerda a Laponia sin necesidad de salir de Europa.