El pueblo medieval de Segovia que tiene un castillo y doble muralla

Segovia es una provincia que destaca por su gran riqueza natural, pero sin olvidar su impresionante patrimonio histórico, conservado de manera ejemplar en sus pueblos y villas. Ejemplos de ello son Pedraza, una villa medieval con una rica historia, o Cuéllar, una villa que fusiona historia, tradición y belleza de forma única.

Cuéllar es una villa histórica situada entre Segovia y Valladolid. Su importancia cultural e histórica le ha valido la declaración como Conjunto Histórico-Artístico, y es conocida también como la "villa mudéjar" por la abundancia de monumentos de este estilo arquitectónico.

El principal atractivo y símbolo identitario de la ciudad es el Castillo de los Duques de Alburquerque, un castillo-palacio medieval que ha evolucionado desde el siglo XI y combina estilos gótico y renacentista. La villa también conserva gran parte de su antigua muralla, con más de 1.400 metros de fortificación, y varias puertas históricas como el Arco de San Basilio, el Arco de la Villa, la Puerta de la Judería y el Arco de San Pedro, que muestran la riqueza de la arquitectura defensiva.

Para un itinerario completo, no puedes perderte las dos iglesias principales: San Martín y San Esteban, donde se pueden observar detalles mudéjares y góticos tanto en el interior como en el exterior. Pasear por sus calles te permitirá descubrir palacios y casas señoriales que reflejan el valor arquitectónico de la villa.

La visita se completa probando la gastronomía local, un elemento fundamental de su identidad: cochinillo, cordero lechal, puchero castellano, así como quesos y embutidos de la región, perfectos para reponer fuerzas tras un día recorriendo las preciosas calles y rincones históricos de Cuéllar.