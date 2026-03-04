La herramienta de Google que permite compartir la ubicación de las maletas perdidas con las aerolíneas

Google ha actualizado el servicio Find Hub para admitir el seguimiento de las maletas y compartir su ubicación con las aerolíneas en caso de que se hayan extraviado.

Find Hub es el servicio de Google que permite mantener localizados móviles, relojes y auriculares, pero también rastrear dispositivos de seguimiento colocados en mochilas y carteras, y compartir la ubicación con amigos y familiares.

Maleta saliendo en la cinta del aeropuerto | iStock

Este servicio permite ahora compartir la ubicación de los artículos con las aerolíneas, como ya anticipó en mayo del año pasado. Se trata de una novedad destinada a tener más controladas las maletas o el equipaje de mano extraviado, como informa en un comunicado compartido en su blog.

A partir de un equipo guardado en la maleta o de un dispositivo de seguimiento colocado en ella, los usuarios pueden generar un enlace seguro de su ubicación y compartirlo con la aerolínea a través de su aplicación móvil o página web para "para que puedan ver la ubicación del artículo a medida que se actualiza".

Para la implementación de esta novedad, Google ha anunciado la colaboración con diez aerolíneas globales: Ajet, Air India, China Airlines, el Grupo Lufthansa (Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines y Swiss International Airlines), Saudia Airlines, Scandinavian Airlines y Turkish Airlines. Desde este martes, estas aerolíneas aceptan las ubicación de Find Hub como parte de su proceso de recuperación de equipaje.

Maletas en el aeropuerto | Pixabay

Para que el rastreo sea efectivo, también se ha aliado con SITA y Reunitus para integrar esta tecnología en WorldTracer y NetTracer, que ya se usan en las operaciones de recuperación de equipaje. "Esto garantiza que, ya sea que un pasajero vuele con una aerolínea importante o un socio regional, las herramientas para localizar maletas perdidas estén más interconectadas y sean más efectivas que nunca", afirma Google.

Adicionalmente, se ha integrado la tecnología Find Hub en las maletas más recientes de Samsonite, lo que significa que podrán conectarse a la red de ubicación de Google sin tener que introducir en ellas un dispositivo de rastreo.