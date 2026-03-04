DESCÚBRELA
La herramienta de Google que permite compartir la ubicación de las maletas perdidas con las aerolíneas
Google ha actualizado su servicio Find Hub para facilitar el seguimiento de maletas extraviadas y permitir que los viajeros compartan su ubicación en tiempo real con las aerolíneas. La nueva función, ya compatible con varias compañías internacionales, promete agilizar la recuperación del equipaje perdido.
Google ha actualizado el servicio Find Hub para admitir el seguimiento de las maletas y compartir su ubicación con las aerolíneas en caso de que se hayan extraviado.
Find Hub es el servicio de Google que permite mantener localizados móviles, relojes y auriculares, pero también rastrear dispositivos de seguimiento colocados en mochilas y carteras, y compartir la ubicación con amigos y familiares.
Este servicio permite ahora compartir la ubicación de los artículos con las aerolíneas, como ya anticipó en mayo del año pasado. Se trata de una novedad destinada a tener más controladas las maletas o el equipaje de mano extraviado, como informa en un comunicado compartido en su blog.
A partir de un equipo guardado en la maleta o de un dispositivo de seguimiento colocado en ella, los usuarios pueden generar un enlace seguro de su ubicación y compartirlo con la aerolínea a través de su aplicación móvil o página web para "para que puedan ver la ubicación del artículo a medida que se actualiza".
Para la implementación de esta novedad, Google ha anunciado la colaboración con diez aerolíneas globales: Ajet, Air India, China Airlines, el Grupo Lufthansa (Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines y Swiss International Airlines), Saudia Airlines, Scandinavian Airlines y Turkish Airlines. Desde este martes, estas aerolíneas aceptan las ubicación de Find Hub como parte de su proceso de recuperación de equipaje.
Para que el rastreo sea efectivo, también se ha aliado con SITA y Reunitus para integrar esta tecnología en WorldTracer y NetTracer, que ya se usan en las operaciones de recuperación de equipaje. "Esto garantiza que, ya sea que un pasajero vuele con una aerolínea importante o un socio regional, las herramientas para localizar maletas perdidas estén más interconectadas y sean más efectivas que nunca", afirma Google.
Adicionalmente, se ha integrado la tecnología Find Hub en las maletas más recientes de Samsonite, lo que significa que podrán conectarse a la red de ubicación de Google sin tener que introducir en ellas un dispositivo de rastreo.
