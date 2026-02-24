Museo Casa Natal de Cervantes: su historia, dónde se encuentra y todo lo que debes saber

Viajamos hasta Alcalá de Henares, en Madrid, donde podemos encontrarnos con un sinfín de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo es el Museo Casa Natal de Cervantes, una edificación que reconstruye el inmueble donde, según los estudios realizados por el historiador Luis Astrana Marín, nació el reconocido escritor Miguel de Cervantes. Está ubicado en la calle Mayor, junto al Hospital de Antezana. La actual construcción se erigió en el año 1956, aunque se trató en todo momento de evocar los cánones de la casa tradicional castellano-toledana.

Museo Casa Natal de Cervantes, a través de su historia

Museo Casa Natal de Cervantes | Imagen de Emilio J. Rodríguez Posada, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Para comenzar, debemos tener en cuenta que Miguel de Cervantes Saavedra nació en la ciudad de Alcalá de Henares el 29 de septiembre, día de San Miguel, del año 1547. Hay que destacar que este dato no es del todo fiable, puesto que lo único tangible que se conserva hasta hoy es su fecha de bautismo, que fue el 9 de octubre en la antigua iglesia de Santa María, aunque de ésta solamente queda una torre, ábsides, bases de columnas y capillas.

La ubicación de la Casa Natal de Cervantes se debe al investigador Luis Astrana Marín, tras haber hecho públicas sus conclusiones en 1948, puesto que, en dicha fecha, la casa había sido derruida. La casa era, en tiempos del escritor, propiedad de su tía María y en ella viviría hasta 1551, cuando se trasladó a Valladolid, donde también podemos encontrar otra casa suya.

Con anterioridad, existía una tradición que ubicaba la casa de nacimiento de Miguel de Cervantes en el solar en el que hoy encontramos el Teatro Salón de Cervantes, es decir, en la esquina entre las calles de la Tahona y de Santiago. Es más, durante el siglo XIX, se llegó a instalar una lápida conmemorativa en este solar, antes de que se erigiera el teatro, y se cambió el nombre de la calle de la Tahona por el de Cervantes. ¡Casi nada!

Museo Casa Natal de Cervantes, a través de sus características

Interior del Museo Casa Natal de Cervantes | Imagen de Emilio J. Rodríguez Posada, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Estamos ante una edificación de dos plantas que hace esquina con las céntricas calles Mayor y de la Imagen. En ella, se recrean los distintos ambientes de la vida cotidiana de una casa acomodada de los siglos XVI y XVII.

Es importante destacar que la reconstrucción se hizo en el año 1956 a partir de la finca original, por lo que se antepuso un jardín a la casa que sirve como acceso principal a la misma. Entre los años 1997 y 2003 se llevaron a cabo nuevas obras, incorporando un edificio anexo y acondicionando sus estancias. Entre ellas, el lucernario del patio, la antigua bodega o, incluso, la restauración de los frescos decorativos de la botica, entre otras cuestiones. Por si fuera poco, se climatizó el museo y, a su vez, se restauró la cubierta. Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a Alcalá de Henares, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta la Casa Natal de Cervantes. Estamos completamente convencidos de que no te dejará indiferente, ni mucho menos. ¡Es una visita más que obligada!