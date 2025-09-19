Las ciudades más económicas de Francia

Francia se ha convertido, indiscutiblemente, en uno de los países más turísticos de toda Europa. Y es que, a lo largo de su historia, la cultura, arquitectura, el arte y la gastronomía francesa han hecho del país uno de sus sellos más reconocidos, entre otros. Sin embargo, su coste de vida es moderadamente alto, especialmente, si hablamos de ciudades como París, Marsella o Lyon. Pero, la esencia francesa se extiende más allá de estas regiones, aunque sean de las más visitadas por los turistas. Por ello, realizaremos un pequeño viaje por las ciudades más económicas del país, pero igualmente bellas a su icónica capital.

Mulhouse

Mulhouse | Imagen de Jorge Franganillo from Barcelona, Spain, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Situada en la mitad oriental de Francia, Mulhouse es una de las grandes joyas ocultas de Francia. Con más de 120.000 habitantes, destaca por sus museos, modernidad y patrimonio cultural. Debido a su proximidad geográfica con Suiza y Alemania, el lugar presenta una mezcla de culturas y arquitecturas con ambos países. La ciudad destaca también por su arte callejero, su arquitectura con influencias alemanas y su céntrico casco histórico.

Te dejamos algunas de sus visitas imprescindibles:

El Templo San Esteban

Plaza de la Reunión

Museo del automóvil: para los grandes amantes del mundo del motor

Cité du Trian

Capilla de San Juan

Limoges

Estación de Limoges | Pixabay

La perfecta combinación de historia, arte y comida, la encontrarás en Limoges. La ciudad francesa es reconocida por su famosa porcelana, la cual presenta una de las mejores calidades del mundo. Asimismo, también es conocida por la artesanía del esmalte y vidrieras, y por su rico patrimonio histórico y artístico. Ha sido declarada Ciudad Creativa por la UNESCO, en el 2017, por su creatividad y la forma que tiene de tratar las artes tradicionales. Y es que, Limoges es la capital mundial de las artes del fuego.

Sitios que no te puedes perder:

La estación de Limoges-Bénédictins

Los Salones Centrales

El Barrio del carnicero

El Museo Nacional Adrien Dubouché

La Catedral de Saint-Étienne

El Museo de Bellas Artes de Limoges

Los jardines del obispado

Angers

Fontaine du Mail, en Angers | Imagen de Kamel15, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Situada sobre la ribera del Maine, a pocos kilómetros del Loira, se encuentra Angers. La ciudad es conocida por su calidad de vida, su riqueza histórica y sus numerosos espacios verdes. Su historia medieval, repleta de castillos, su gastronomía refinada y sus famosos viñedos han hecho de la región una de las más emblemáticas del país.

Imprescindibles de Angers:

El Castillo fortaleza (s. XIII)

La Galería David de Angers

El museo Jean Lurçat y de la Tapicería Contemporánea

El Parque de recreo del Lago de Maine

Les Basses Vallées Angevines

Navegar por el Loira

Fontaine du Mail

Le Mans

Muralla romana de Le Mans | Imagen de St.V. (OldLion), licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Los amantes del automovilismo no pueden irse de Francia sin haber visitado Le Mans. Y es que, las ‘24 Horas de Le Mans’ es uno de los eventos de motor más prestigiosos del mundo y se celebra en la región de manera anual. Por otro lado, el turista tiene la posibilidad de disfrutar de su rico patrimonio histórico y artístico, incluyendo fortificaciones romanas y una catedral gótica.

No te puedes ir sin ver:

Abadía Notre Dame de la Couture

La playa de la República

El Vieux Mans o Cité Plantagenet

El Palacio del Graba Toire

El Palacio de los Condes de Maine

Iglesia de Saint Benoit

Catedral de Saint Julien

Pau

Pau | Pixabay

Situada en el suroeste de Francia, a 50 kilómetros de los Pirineos, Pau destaca por la belleza de sus vistas panorámicas, especialmente, desde el Boulevard des Pyrénées. A 120 km del océano Atlántico, el visitante tiene la oportunidad de disfrutar de un ambiente tranquilo, acogedor y con muchos espacios verdes cerca. Asimismo, según citan sus escritos, en la antigüedad atrajo a aristócratas de todo el mundo.

Lugares imprescindibles para ver:

Boulevard de los Pirineos

Catedral de Pau

Museo de Bellas Artes de Pau

Caballeriza Nacional de Pau-Gelos

Palacio de Beaumont

Barrio de Trespoey