Pueblos de cuento y castillos: 4 días mágicos por el sur de Francia

Francia es un país espectacular que, además, en esta época se convierte en un lugar mágico. Aquí se puede visitar el famoso mercado de Colmar en Alsacia, considerado uno de los favoritos de los españoles, o hacer una ruta por sus pueblos con un encanto único. Así lo demuestra esta usuaria de Instagram con una ruta muy interesante.

Comienza esta travesía desde Toulouse, ciudad a la que se puede llegar en coche para los más aventureros, pero también en avión, con vuelos desde 30 euros, una opción que se adapta a todos los bolsillos.

Primer día

Visitaremos Albi, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No puedes perderte la Catedral de Santa Cecilia, una de las catedrales de ladrillo más grandes del mundo, con un impresionante interior gótico y bellos frescos. También está el Palacio de la Berbie, antigua residencia episcopal que ahora alberga el Museo Toulouse-Lautrec. Pasear por el casco antiguo, con sus calles medievales de ladrillo rojo, es toda una experiencia.

A tan solo 30 km se encuentra Cordes-sur-Ciel, un pueblo medieval fortificado que parece flotar entre las nubes por su privilegiada ubicación en lo alto de una colina. Sus calles empedradas, portales góticos, plazas con vistas panorámicas y talleres de artesanía lo convierten en un lugar ideal para pasear y disfrutar de su encanto único.

Segundo día

Comenzaremos la ruta en Belcastel, considerado uno de los pueblos más bonitos de Francia. Aquí destaca su castillo restaurado junto al río Aveyron, ofreciendo una panorámica espectacular del valle y del pueblo. Las casas tradicionales con balcones de madera y flores, junto con el puente sobre el río, crean una postal perfecta para la fotografía.

Luego nos dirigiremos a Conques, conocido por su Abadía de Sainte-Foy, un importante ejemplo del arte románico y punto de peregrinación en el Camino de Santiago. Las calles del pueblo, sus museos y talleres transmiten un ambiente religioso y cultural muy especial.

Tercer día

Visitaremos Rocamadour, pueblo religioso famoso por su santuario medieval y su historia de peregrinación. Lo que lo hace único es que está colgado sobre un acantilado, ofreciendo vistas espectaculares del valle del Alzou. Es un lugar perfecto para combinar planes culturales con naturaleza.

La segunda parada será Beynac-et-Cazenac, un pueblo medieval dominado por su castillo fortaleza que se alza sobre el río Dordoña. Sus calles empedradas y casas de piedra crean una atmósfera auténtica de la Francia medieval.

Cuarto día

Comenzaremos en Saint-Cirq-Lapopie, uno de los pueblos más bellos de Francia. Situado sobre un acantilado con vistas al río Lot, sus calles empedradas, miradores y talleres de artesanía hacen que cada rincón merezca una fotografía.

Para finalizar la escapada, visitaremos Najac, un pueblo medieval fortificado sobre un promontorio rocoso. Su castillo del siglo XIII domina todo el valle del río Aveyron y el entorno natural que lo rodea, ofreciendo un cierre espectacular a esta ruta por el sur de Francia.

Esta escapada de cuatro días combina historia, cultura, arquitectura y naturaleza, llevando al viajero por algunos de los pueblos y paisajes más impresionantes del sur de Francia.