Descubre la Basílica de Santa Teresa de Lisieux, el segundo lugar de peregrinación más visitado de Francia

Viajamos hasta Lisieux, en Francia, para conocer una de las construcciones religiosas más sorprendentes y espectaculares de esta zona. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a la Basílica de Santa Teresa de Lisieux. Estamos ante una basílica menor que está dedicada a la Santa a quien debe su nombre y puede albergar a 4.000 personas. Es el segundo lugar de peregrinación más visitado de Francia, después de Lourdes. Cabe destacar que a principios de junio de 1980, el Papa Juan Pablo II visitó este imponente templo.

Basílica de Santa Teresa de Lisieux, a través de su historia

Interior de ls Basílica de Santa Teresa de Lisieux | Imagen de Tango7174, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Para empezar, debemos tener en cuenta que Santa Teresa de Lisieux fue beatificada en 1923 y posteriormente canonizada en 1925. Fue entonces cuando se tomó la decisión de construir una espectacular basílica en la ciudad donde vivió y murió. El proyecto en cuestión fue llevado a cabo por Monseñor Thomas-Paul-Henri Lemonnier, Obispo de Bayeux y Lisieux. Eso sí, no lo hizo solo, puesto que contó con el apoyo del Papa Pío XI, que colocó su pontificado bajo el signo de Santa Teresa.

Las obras comenzaron en 1929 y no fue hasta 1954 cuando finalizaron. Es importante destacar que esta basílica está situada en un cerro al borde de la ciudad y que fue financiada enteramente por donaciones y contribuciones especiales, que llegaban desde varios países del mundo, basadas en la profunda devoción a Santa Teresa. Así pues, el templo contiene 18 altares menores dedicados a esos países que, con su contribución, hicieron posible esta construcción.

No fue hasta mediados de julio de 1937 cuando la basílica fue bendecida por el legado papal Cardenal Pacelli (futuro Papa Pío XII). Es relevante señalar que las obras se paralizaron durante un tiempo como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Aun así, la estructura básica fue completada antes de la guerra y padeció poco daño durante el bombardeo, a pesar de que dos tercios de Lisieux quedaron destruidos.

Basílica de Santa Teresa de Lisieux, a través de sus características

Cripta de la Basílica de Santa Teresa de Lisieux | Imgen de Jmalo, llicencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Hay que destacar que el templo, de estilo romano-bizantino, está inspirado en la Basílica del Sagrado Corazón de París. Cuenta con forma de cruz latina, nave, coro y transepto. Es importante mencionar que el crucero está coronado por una espectacular cúpula y el interior es todo de una pieza, sin naves laterales. La mayor parte de esta basílica está cubierta con impresionantes mosaicos.

No podemos dejar de hablar de la cripta, que fue completada en 1932 y evoca el secreto de la vida espiritual de Santa Teresa. Por si fuera poco, está perfectamente decorada con mármol y mosaicos que representan diversas escenas de la vida de la Santa. Además, en verano de 1944, los habitantes de Lisieux se refugiaron en este lugar de la basílica para huir de los bombardeos.

En cuanto al exterior, construido en la década de los 60 del pasado siglo, el campanario está separado del edificio principal y cuenta con 51 campanas. Cabe destacar que fue donado por Países Bajos y Bélgica como exvoto a la Santa. Además, detrás del templo, hay un viacrucis donde se encuentran las tumbas de los padres de Santa Teresa. Desde 2008, los restos fueron trasladados a un relicario en la cripta de la Basílica. Además, fueron declarados venerables por el Papa Juan Pablo II en 1994 y en octubre de 2015, canonizados por el Papa Francisco. La capilla de adoración, construida en el año 2000, fue donada por Irlanda como exvoto a la Santa y se puede acceder a ella a través de la cripta.