Camino Primitivo: por qué recibe ese nombre, cuántos km son y cuántos días se tarda en hacer

No es ningún secreto que cada vez son más los fieles que no dudan un solo segundo en animarse a hacer el Camino de Santiago. Eso sí, hay que tener en cuenta que son varias las formas que existen para llegar a la capital de Galicia y mucho más para conseguir la ansiada Compostela. Una de las rutas más exigentes es, indudablemente, el Camino Primitivo.

También conocida como Ruta Jacobea Primitiva o Ruta Interior del Camino de Santiago del Norte, es el trayecto comprendido entre Oviedo y Santiago de Compostela. Cabe destacar que en la localidad de Melide, el Camino de Santiago Francés se une al Camino Primitivo. Pero, ¿por qué recibe ese nombre? ¿Qué tiene de particular? ¡Es momento de descubrirlo!

Todo lo que debes saber del Camino primitivo

Estatua del peregrino en Asturias | Imagen cortesía de Turismo de Asturias

Para comenzar, es importante que sepas que no es casualidad que reciba ese apelativo. Y es que fue el rey Alfonso II, posiblemente considerado como el primer peregrino conocido, quien, al saber la noticia del hallazgo del cuerpo del Santo, tomó esta ruta hacia Compostela. ¿El motivo? Ser testigo directo de este suceso.

Mientras que la capital del Reino estuvo en Oviedo, la ciudad asturiana se convirtió, inevitablemente, en uno de los puntos neurálgicos de las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Una vez ésta se trasladó a León, la ruta de los franceses fue adquiriendo cada vez más relevancia, convirtiéndose en la principal vía de peregrinación a la Ciudad Santa.

Hay que destacar que existe un dicho popular que asegura que quien a Santiago de Compostela va en peregrinación y no visita la Catedral de Oviedo, dedicada al Salvador, “visita al Siervo y olvida al señor”. Así pues, muchos son los que deciden, una vez llegados a León, dirigir sus pasos a la capital del Principado de Asturias a través del conocido como Camino de Santiago Real. Así pues, ponen rumbo a la ciudad del Apóstol por esta sorprendente y peculiar ruta.

¿Qué debo tener en cuenta para hacer este Camino?

Santiago de Compostela | Imagen cortesía de Turismo de España (Spain info)

Lo más importante de todo, es que estás ante una de las rutas más exigentes a nivel físico. Por lo tanto, te recomendamos que hagas otros Caminos, como el francés o el portugués, antes de aventurarte a este. Además, el primitivo comienza en un punto muy concreto, que es en la Santa Iglesia Basílica Catedral Metropolitana de San Salvador de Oviedo.

Como suele ocurrir en los diversos Caminos, puedes llevar el ritmo que consideres. Aun así, el recorrido estándar puede llegar a prolongarse caminando entre 10 y 15 días. Para lograr la Compostela, deberás haber hecho el Camino a pie o a caballo (al menos 100 kilómetros) o en bicicleta (al menos 200 kilómetros). Por lo tanto, en cualquiera de las opciones podrás obtenerla, puesto que la distancia entre Oviedo y Santiago de Compostela, por esta ruta, es de aproximadamente 319 kilómetros. ¡Estamos convencidos de que el Camino primitivo no te dejará indiferente, ni mucho menos!