Así celebra Tomelloso la Semana Santa

No hay en España pueblo o ciudad que no celebre la Semana Santa, algunas de estas celebraciones son incluso de fama internacional, otras pasan por ser más discretas (o menos famosas) por eso cuando se descubren sorprenden y emocionan, porque cuando uno ha estado en Semanas Santas que son fiestas turísticas de interés internacional cree haberlo visto todo… pero resulta que no. Y para muestra Tomelloso.

12 son las cofradías y hermandades que salen en procesión a lo largo y ancho de la Semana Santa de Tomelloso, procesiones en la que se pueden ver preciosos pasos e imaginería cuidada al detalle: entre ellos destacan el paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén que sal del Domingo de Ramos, el de la Oración y Juicio del Cristo que sale el Jueves Santo y la Presentación, el Camino del Calvario y el Entierro de Cristo que salen el Viernes Santo.

Semana Santa de Tomelloso | Imagen cortesía de Turismo de Tomelloso

¿La procesión más famosa de la Semana Santa de Tomelloso? La del Silencio, conocida popularmente como la procesión de las cadenas, sale en la madrugada del Viernes al Sábado Santo y, en absoluto silencio, los penitentes recorren las calles de esta localidad manchega portando cruces y arrastrando cadenas en sus pies.

Claro que no nos quedamos solo con lo trágico (el calvario, crucifixión y muerte) sino que la Semana Santa termina felizmente también en Tomelloso, con la procesión del El Encuentro que se celebra el Domingo de Resurrección. Una curiosidad de esta procesión: dejó de celebrarse con la pandemia y no se recuperó hasta el año 2025 con una nueva imagen de Jesús resucitado.

Paso de la Semana Santa de Tomelloso | Imagen cortesía de Turismo de Tomelloso

Además, como en España no sabemos celebrar nada sin gastronomía mediante, Tomelloso en Semana Santa sabe a potajes de vigilia, a cosquillas, flores, torrijas, hojuelas…