Cinco escapadas costeras en España para aprovechar agosto sin coger un avión

Agosto es, para muchos, el mes de vacaciones por excelencia: más tiempo libre, playas a tope y ganas de desconectar. Pero no siempre hace falta subirse a un avión para encontrar el destino ideal. España tiene una costa enorme y bien conectada por tren y bus, con opciones para todos los gustos. Estas son cinco escapadas costeras para aprovechar el mes sin pisar un aeropuerto.

1. San Sebastián.

San Sebastián, País Vasco | iStock

La capital donostiarra combina elegancia, cultura y mar en un mismo paseo. La Playa de la Concha se convierte en uno de los rincones más codiciados del norte de España durante el verano, con temperaturas más suaves que en el resto del país. Agosto, además, es un mes especialmente animado en la ciudad: coincide con la Semana Grande, la gran fiesta popular donostiarra, ideal para descubrir costumbres y tradiciones mientras se disfruta del ambiente. El casco antiguo, lleno de bares de pintxos, es parada obligada para cerrar cualquier día de playa.

2. Cudillero, Asturias.

Cudillero, Asturias | iStock

Este pueblo pesquero es una de las postales más bonitas del litoral asturiano, con sus casas de colores apiñadas en la ladera del puerto. Para disfrutarlo desde las alturas, hay varios miradores repartidos por el pueblo, entre ellos el de la Atalaya y el del Pico, además de las vistas que ofrece su faro, en pie desde el siglo XIX y al que se llega caminando desde el centro. Es una escapada perfecta para quienes buscan algo más tranquilo y con encanto marinero.

3. Sitges, Barcelona.

Playa de Sitges | iStock

A poco más de media hora en tren desde Barcelona, Sitges es de esas escapadas que se pueden hacer incluso en un día. Su casco histórico, su intensa vida nocturna y sus playas la convierten en un destino que funciona tanto para un plan cultural como para unas vacaciones más relajadas junto al mar. Llegar en tren o bus, además, suele salir bastante más económico que hacerlo en coche o avión.

4. L'Hospitalet de l'Infant, Tarragona.

Playa en Tarragona | iStock

Un municipio marinero que suele quedar a la sombra de sus vecinos más populares, como Salou o Cambrils, pero que tiene mucho que ofrecer: diez kilómetros de costa y cuatro playas distintas, desde zonas con paseo marítimo y todos los servicios hasta rincones de carácter más silvestre. Se llega en tren regional en unos 30 minutos desde Tarragona, o en aproximadamente una hora y cuarenta desde Barcelona, sin necesidad de coche.

5. Cádiz.

Cádiz, ganador al mejor destino de verano de España 2026 | iStock

El ganador de nuestra serie "Mejor destino de verano 2026". Una de las ciudades costeras más antiguas de Europa, con un casco histórico que se asoma directamente al mar por todos sus costados. Su ambiente relajado, su gastronomía y sus playas urbanas la convierten en una de las escapadas favoritas del sur para quienes prefieren moverse en tren o bus y dejar el coche fuera de la ecuación.