Valle del Genal: una excursión perfecta para noviembre si estás en Andalucía

Con pueblos blancos salpicados aquí y allá, ríos que serpentean por las montañas y bosques de castaños que se tornan rojizos en esta época del año, se trata de un lugar perfecto para visitar en noviembre.

Los castaños del Valle del Genal son centenarios y, en parte gracias a ello, el bosque tiene bastante popularidad. Pasear bajo sus copas doradas, naranjas y marrones mientras crujen las hojas caídas a cada paso, es toda una delicia para los sentidos. Sin duda, este rincón malagueño regala una excursión sensorial de lo más especial.

Dicha excursión se hace al recorrer senderos que cruzan bosques y riachuelos y conectan pueblos como Júzcar, Algatocín y Gaucín. Así, permite descubrir la esencia de la Andalucía rural, mientras se disfruta de una experiencia tranquila en plena naturaleza que invita a desconectar del día a día y conectar con uno mismo.

Como decíamos, en medio del valle se reparten pueblos blancos con carácter tradicional. Aunque entre todos ellos llama la atención Júzcar, cuyas calles de color azul son todo un reclamo turístico y reciben siempre la visita de aquellos curiosos que quieren conocer el 'pueblo pitufo'.

Benalauria, Malaga | Imagen de Rafael Tello, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Cartajima, Igualeja o Genalguacil son otros de los pueblos que pueden descubrirse en una excursión al Valle del Genal. En todos ellos, cabe apuntar, se puede degustar la comida tradicional. Platos como los guisos de setas o los embutidos caseros entran de maravilla en esta época del año. Sin olvidar un ingrediente estrella: la castaña, que puede encontrarse en ferias locales, ya sea asadas o en dulces tradicionales.

Como en muchas otras ocasiones, las palabras no alcanzan a describir con exactitud lo que desprende este rincón de Málaga. Por ello, si estás por la zona, te recomendamos encarecidamente que lo visites: no te arrepentirás de disfrutar de sus pueblos y el espectáculo que la naturaleza hace cada otoño.