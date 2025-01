La ciudad con la mejor gastronomía de España según The Times "por inventar las tapas" y no está en el norte

España es un país que no solo atrae a los turistas por su clima, cultura y ocio, sino también por su gastronomía. Recientemente, por ejemplo, te contábamos cuáles son las mejores calles de España para irse de pinchos y tapas.

Ahora el medio The Times ha elegido la ciudad con la mejor gastronomía de España "por inventar las tapas" y no, no es ni San Sebastián, ni Granada, ni Salamanca. Su elección te va a sorprender.

El reportaje lo ha elaborado el periodista Stephen Pelan, que ha vivido una década en Madrid, y ha elegido la ciudad de Córdoba por su oferta culinaria, por sus tabernas y por la calidad de sus tapas.

Mezquita-Catedral de Córdoba | iStock

"Gran parte de la cultura gastronómica española tiene su origen en Andalucía. Se dice que las tapas se inventaron allí, y la gastronomía regional se basa en recetas e ingredientes (almendras, naranjas, etc.) introducidos por los omeyas, que hicieron de Córdoba la joya de su imperio ibérico", se puede leer en el artículo.

Algunas tapas típicas de Córdoba son el salmorejo, el flamenquín, el ajoblanco, las berenjenas fritas, el rabo de toro, la japuta en adobo o la tortilla, entre otros. Y si quieres algunas recomendaciones de bares o tabernas donde ir de tapas en Córdoba (hay muchos, ya te adelantamos) no podrían faltar el Bar Santos, Bar La Maceta, Taberna El Abanico, Bar La Abadía, Bodega San Basilio, Taberna Regina o Mesón Juan Peña, entre otros.