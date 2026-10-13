Almodóvar y Buñuel: los pueblos de España que inspiraron a dos de los grandes directores del cine español

España está llena de rincones que han servido de inspiración para grandes películas y directores de cine. Sin embargo, hay lugares cuya relación con el séptimo arte va mucho más allá de haber sido escenarios de rodaje. Es el caso de los pueblos vinculados a Pedro Almodóvar y Luis Buñuel, dos de los cineastas españoles más reconocidos internacionalmente, que encontraron en sus raíces una importante fuente de inspiración.

Calzada de Calatrava, en Ciudad Real, el pueblo natal de Pedro Almodóvar

El director manchego ha llevado en numerosas ocasiones la esencia de Castilla-La Mancha a sus películas, convirtiendo sus paisajes, costumbres y personajes en parte de su universo cinematográfico. Su localidad de origen mantiene vivo ese vínculo con el cineasta y constituye una parada interesante para quienes quieran descubrir sus raíces.

Calanda, en Teruel, el lugar donde nació Luis Buñuel

Luis Buñuel es uno de los grandes referentes del cine surrealista. La localidad aragonesa conserva parte de su legado y permite conocer la influencia que tuvieron sus tradiciones y recuerdos de infancia en su trayectoria cinematográfica. Entre sus películas más conocidas se encuentran Tristana y Ensayo de un crimen.

Pero la relación entre el cine y estos municipios no se limita a sus directores. Visitar estas localidades también supone una oportunidad para descubrir su patrimonio, sus tradiciones y algunos de los paisajes que forman parte de la historia cultural española.

Así, Calzada de Calatrava y Calanda se convierten en dos destinos especialmente atractivos para los amantes del cine, que pueden acercarse a los orígenes de dos figuras fundamentales del séptimo arte mientras descubren algunos de los rincones menos conocidos de España.