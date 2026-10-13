Qué festivos hay en noviembre de 2026 en España y cómo aprovecharlos para viajar

Noviembre es uno de esos meses perfectos para organizar una escapada antes de que llegue la Navidad. Aunque el calendario laboral de 2026 no ofrece las mismas oportunidades en toda España, hay varias comunidades autónomas que podrán disfrutar de un puente gracias a la festividad de Todos los Santos, mientras que ciudades como Madrid tendrán otro día festivo adicional. Una ocasión ideal para descubrir pueblos con encanto, disfrutar de los paisajes otoñales o viajar a alguna ciudad europea.

1 de noviembre: Día de Todos los Santos

El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, una festividad de carácter nacional que en 2026 cae en domingo. Sin embargo, algunas comunidades autónomas han decidido trasladar el descanso laboral al lunes 2 de noviembre, lo que permitirá disfrutar de un puente de tres días, desde el sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre.

Calendario para viajar | iStock

Concretamente, el lunes 2 de noviembre será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra. Por el contrario, en el resto de comunidades autónomas (Islas Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, Región de Murcia, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) será un lunes laborable, salvo que exista alguna festividad local.

Este puente es una oportunidad perfecta para organizar una escapada otoñal. Entre los destinos más recomendables se encuentran el Valle del Jerte, en Extremadura; la Selva de Irati, en Navarra; los pueblos de la Sierra de Madrid o los paisajes del Pirineo aragonés. Además, al coincidir con Halloween, también es una buena ocasión para visitar lugares relacionados con leyendas, misterios y tradiciones populares.

9 de noviembre: Día de la Almudena en Madrid

Otro de los festivos más destacados de noviembre es el 9 de noviembre, Día de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de Madrid. En 2026 cae en lunes, por lo que los trabajadores de la capital podrán disfrutar de un nuevo puente de tres días, desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre.

Es importante destacar que se trata de un festivo local de la ciudad de Madrid, por lo que no afecta a todos los municipios de la Comunidad de Madrid.

Imagen de archivo de un avión sobre un calendario | iStock

Durante esta jornada, la capital celebra diferentes actos religiosos y tradicionales en honor a su patrona. Sin embargo, quienes prefieran aprovechar el día libre para viajar pueden organizar una escapada a ciudades cercanas como Toledo, Segovia, Ávila o Salamanca. También es una buena oportunidad para descubrir algunos de los pueblos más bonitos de la Comunidad de Madrid, como Chinchón, Buitrago del Lozoya o Patones de Arriba.

¿Qué otros festivos hay en noviembre en las comunidades autónomas?

Aunque Todos los Santos y la Almudena son las fechas más destacadas, conviene recordar que cada comunidad autónoma y municipio cuenta con su propio calendario laboral. En noviembre de 2026 no hay otros festivos autonómicos generales recogidos en el calendario oficial, pero sí pueden celebrarse fiestas de carácter local en diferentes municipios.

Por ejemplo, el 9 de noviembre es festivo en Madrid capital, mientras que otras localidades españolas pueden tener sus propias celebraciones patronales durante el mes. Por eso, antes de organizar un viaje, es recomendable consultar el calendario laboral del municipio donde se trabaja o reside.

Cómo aprovechar los festivos de noviembre para viajar

Para quienes tengan libre el lunes 2 de noviembre, el puente de Todos los Santos ofrece tres días consecutivos de descanso sin necesidad de gastar vacaciones. Lo mismo ocurre con los trabajadores de Madrid capital durante el puente de la Almudena, del 7 al 9 de noviembre.

Calendario de 2026 | iStock

Además, quienes dispongan de días de vacaciones pueden aprovechar estas fechas para alargar sus escapadas. Por ejemplo, solicitando cuatro días libres del 3 al 6 de noviembre, aquellos que tengan festivo el día 2 podrán disfrutar de nueve días consecutivos de descanso, desde el 31 de octubre hasta el 8 de noviembre.

Noviembre también es un buen momento para viajar por Europa, especialmente a destinos como Roma, Lisboa, Budapest o Praga, donde se pueden organizar escapadas culturales. Y para quienes prefieran quedarse en España, el otoño ofrece paisajes espectaculares, rutas de senderismo, pueblos con encanto y destinos rurales perfectos para desconectar antes de las vacaciones de Navidad.

En definitiva, aunque noviembre de 2026 no tendrá un puente nacional para todos los trabajadores, sí ofrecerá varias oportunidades para viajar dependiendo de la comunidad autónoma y del municipio. La clave está en consultar el calendario laboral y planificar con antelación para aprovechar al máximo los días libres.