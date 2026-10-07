5 pueblos de la Sierra de Francia que parecen detenidos en el tiempo

Entre el norte de la provincia de Cáceres y el sur de la de Salamanca, entre la sierra de Béjar y la sierra de Gata, se encuentra una zona montañosa en la que se levantan muchos pequeños pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Hablamos de la sierra de Francia, repleta de picos, bosques y aldeas en las que la arquitectura tradicional se ha conservado de manera excepcional.

Sus casas de piedra y entramado de madera, calles empedradas y viejos elementos defensivos hacen que recorrer algunas de sus localidades sea como viajar varios siglos atrás. Y en estas líneas vamos a hablar de cinco de esos pueblos que no puedes perderte si decides hacer una ruta por la zona.

La Alberca

Plaza Mayor de la Alberca, en Salamanca | Imagen de Conde negro, licencia: CC BY-SA 3.0 ES, via Wikimedia Commons

En 1940, La Alberca se convirtió en el primer pueblo de España declarado Conjunto Histórico. Su casco histórica mantiene una arquitectura serrana muy característica, con casas de piedra y madera, y balcones y grandes aleros que en las calles más estrechas casi llegan a tocarse. Su Plaza Mayor es el punto ideal para empezar una ruta en la que descubrir sus calles.

Mogarraz

Mogarraz | Pxhere

Como en el pueblo anterior, en Mogarraz, en caso de visitarlo, encontrarás entramados de madera, balconadas y grandes aleros. Sin embargo, hay algo que existe aquí y no está en otras localidades de la ruta: retratos de antiguos vecinos decorando muchas de las casas.

Miranda del Castañar

Plaza de toros de Miranda del Castañar | Imagen de Rodelar, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Rodeada de murallas, Miranda del Castañar es una villa situada sobre una montaña rocosa en cuyo interior se pueden descubrir calles estrechas, casas tradicionales y el castillo de los Zúñiga. Asimismo, tiene otro lugar un tanto particular: una plaza de toros cuadrada.

San Martín del Castañar

San Martín del Castañar | Imagen de Sotos, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El siguiente pueblo de la Sierra de Francia del que queremos hablarte porque también parece detenido en el tiempo es San Martín del Castañar. En su caso, conserva una de las mejores muestras de arquitectura tradicional serrana, con sus características casas de entramado de madera y balcones. Entre los lugares a visitar durante un paseo por el pueblo, podemos mencionar la Plaza Mayor, el puente medieval, la iglesia y su antigua plaza de toros, ubicada junto al castillo.

Sequeros

Sequeros | Imagen de Luis Rogelio HM, licencia: CC BY 2.5, via Wikimedia Commons

Terminamos el listado con Sequeros, uno de los municipios con mayor relevancia años atrás dentro de la Sierra de Francia. Así se refleja todavía hoy en día en sus edificios, entre los que destacan los caserones de granito de varias alturas, algunos construidos durante el siglo XIX y comienzo del XX. Si lo visitas, no te pierdas el mirador de la Cruz, desde el que obtendrás unas vistas muy bonitas de las sierras cercanas.