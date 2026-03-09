El frío del invierno ya está pasando de largo para dar pie al buen tiempo primaveral. Una época que, antes del asolador calor veraniego, resulta ideal para recorrer las mejores rutas de senderismo en la geografía patria. No son pocas las opciones que existen en España; ahora bien, pocas son tan llamativas como la que se esconde en el Sabinar de Calatañazor.

En la provincia de Soria, concretamente en la localidad de Calatañazor, se alza una Reserva Natural compuesta por sabinas milenarias. Estos árboles, cada vez más escasos en el planeta, datan de hasta 2000 años atrás y se imponen en la región con especímenes de más de 15 metros de altura y 3 metros de diámetro.

El Sabinar de Calatañazor es el bosque de sabinas más denso de Europa, fruto de las características únicas del suelo en el que crece. Se trata de un área ocupada por el mar de Tethys en la era del Paleozoico que, después de millones de años, dio paso a las calizas del Cretácico donde estos árboles han podido crecer en un enorme páramo.

La ruta es ideal para un día en plena naturaleza con toda la familia. Y es que a pie se tarda en torno a 1 hora y media en recorrer, manteniendo una senda lineal que, independientemente de la experiencia en este deporte, permite disfrutar del bosque en todo su esplendor. No obstante, hay senderos más largos para quienes desean desafiar su resistencia física o incluso practicar ciclismo por el lugar.

Además de la increíble flora, la ruta del Sabinar de Calatañazor también esconde una fauna rica compuesta por tejones, corzos, reyezuelos o jabalíes. Diferentes especies que conviven en armonía en la provincia de Soria, haciendo más real, si cabe, esta experiencia de conexión con el medio ambiente.

Calatañazor, en Soria, Castilla y León | iStock

Por si todo esto no fuera suficiente, el pueblo de Calatañazor fue declarado Conjunto Histórico Artístico por su belleza arquitectónica. La Ermita Románica de la Soledad del siglo XII, la Plaza Mayor del siglo XV o los restos del Castillo de Calatañazor del siglo XIV son enclaves que permiten a los turistas viajar a la época medieval en un simple recorrido por sus calles.

Se encuentra a menos de media hora del centro de Soria; siendo el lugar perfecto para una escapada breve donde alejarse del caos urbano, recorrer paisajes únicos en todo el continente y, por supuesto, disfrutar de una experiencia cultural plena.