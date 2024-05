El Castillo de Cortegana: ¿sabías que formaba parte de la conocida como ‘Banda Gallega’?

Es el momento más que perfecto para conocer la sorprendente historia que esconde el Castillo de Cortegana, situado en el municipio que lleva ese mismo nombre y está ubicado en la provincia de Huelva. El aspecto que luce en la actualidad es producto de una serie de restauraciones y reformas, pero también de modificaciones, que ha tenido desde que se erigió.

Es importante tener en cuenta que hubo una época en la que el Castillo de Cortegana estaba en un avanzado estado de deterioro. Algo que culminó, de forma directa, como consecuencia del terremoto de Portugal que tuvo lugar en el año 1681. Este movimiento sísmico, inevitablemente, afectó muchísimo a esta construcción.

No podemos dejar de mencionar el año 1970, cuando este Castillo fue sometido a una intensa restauración por la que ese esplendor que tantísimo le caracterizaba en su origen regresó, ¡y de qué manera! En la actualidad, estamos ante una de las edificaciones más visitadas del municipio onubense, y no es para menos.

Panorámica de Cortegana, Huelva | Imagen de Cadoalla en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

El Castillo de Cortegana, a través de su historia

Parece ser que tiene su origen en el siglo XIII. Eso sí, hay que tener en cuenta que la Torre del Homenaje data del siglo XV, en época de los Reyes Católicos. Esta construcción formaba parte de lo que se conocía como ‘Banda Gallega’, es decir, una serie de fortificaciones de carácter militar que se erigieron para proteger a las tierras sevillanas de los posibles ataques portugueses.

El paso del tiempo, así de los constantes procesos de restauración, han hecho posible que estemos ante una de las construcciones más visitadas de Cortegana, pero también de toda la provincia de Huelva. Y siendo honestos, no es para menos. Es más, a finales de junio de 1985, fue declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía. ¡Muy merecido!

El Castillo de Cortegana, a través de sus características

Para comenzar, debemos tener en cuenta que está compuesto por dos sectores perfectamente diferenciados. Por un lado está la cerca, que es la primera línea de defensa de este recinto. Probablemente, es en este punto donde pudo desarrollarse ese primitivo núcleo urbano del municipio.

Por otro lado, está el alcázar que es, indudablemente, el elemento más significativo de esta construcción. En este lugar encontramos un patio de armas con aljibe, que es un depósito de agua abovedado utilizado para que los habitantes del castillo pudiesen subsistir.

Castillo de Cortegana, Huelva | Imagen de Xabier Olabarri en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

En el interior de este Castillo de Cortegana hay numerosos habitáculos o rincones que llaman poderosamente la atención. Un claro ejemplo lo encontramos en la capilla en la cárcel, así como en la Sala del Alcaide o en la terraza alta. No podemos dejar de mencionar su espectacular Torre del Homenaje. ¡Es sencillamente espectacular! Si estás visitando Cortegana o la zona en la que se encuentra, no dejes pasar la oportunidad de conocer, en primera persona, esta fortaleza. Estamos convencidos de que no te dejará indiferente.