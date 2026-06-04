Los mejores destinos de Europa para celebrar la noche de San Juan 2026: de Oporto a Finlandia

La noche de San Juan es una de las más especiales del año y no solo en España, tal y como desvela Waynabox. En otros países europeos, como en la vecina Portugal o en los países nórdicos, también tienen tradiciones para festejar esta fecha y el comienzo del verano.

A continuación Waynabox propone 6 ideas de viaje a algunos de estos países para conocer sus particulares celebraciones y arrancar el verano de la mejor forma:

Portugal

En Oporto se celebran las fiestas de la ciudad la noche del 23 al 24 de junio, cuando se encienden las famosas Fogueiras de São João. De forma muy parecida a lo que hacemos los españoles por San Juan, los portugueses se reúnen con familiares y amigos para cenar juntos y saltar las hogueras.

A medianoche el ayuntamiento suele organizar un espectáculo de fuegos artificiales desde el puente de Don Luis I. Las tradiciones más típicas de la noche son comer caldo verde y sardina asada, dar golpecitos con martillos de plástico ("martelinhos") a familiares y amigos y lanzar al aire globos de papel con fuego ("balões de ar quente").

Noruega

Los noruegos llaman Sankthans o Jonsok a la noche del 23 de junio. Durante esta fiesta, familias y amigos encienden al atardecer grandes hogueras coronadas con cruces, porque se cree que este rito ayuda a expulsar los malos espíritus, y se reúnen a su alrededor para comer, beber y divertirse durante toda la noche. Los platos típicos son una crema agria con canela y azúcar ("rømmegrøt") acompañada de carnes curadas ("spekemat") y pan ("flatbrød").

Dinamarca

En el país danés también se celebra a lo grande la noche de San Juan, aquí conocida como Sankt Hans Aften, con tradiciones parecidas a las de Noruega. La diferencia es que en Dinamarca las hogueras ubicadas en parques, lagos y en la costa se coronan con muñecos en forma de bruja, una tradición algo polémica.

¡Por cierto! Si viajáis, no os olvidéis de aprenderos algunas de las canciones populares, ya que es tradición cantarlas todos juntos durante la fiesta.

Suecia

En Suecia se celebra la tradición del Midsommar aunque, tal y como ha descubierto Waynabox, no siempre tiene por qué ser el 23 y el 24 de junio. Este año, de hecho, la fiesta se celebrará el 19 de junio.

Ese día es común que las mujeres elaboren coronas de flores para ponerse durante la fiesta y también niños y adultos decoren los tradicionales 'palos de mayo' con hojas y flores. Durante la celebración, aprovechando el buen tiempo y la luz del sol, la música, los bailes y los picnics en el exterior con familia y amigos serán los protagonistas.

Finlandia

Al igual que en Suecia, aquí la celebración también cambia de fecha cada año y en 2026 se celebrará el 19 de junio. Conocida como Juhannus o Midsommar, es la tradición en la que se celebra el Solsticio de Verano y está marcada por los días muy largos y el sol de medianoche.

Para la celebración se encienden fogatas, se cantan canciones populares, se baila con amigos y familia, se hacen barbacoas, se va a la sauna… Todo ello con el objetivo de ahuyentar a los malos espíritus y atraer la buena suerte.

España

Hogueras de San Juan, Alicante | Civitatis

Y, para acabar, nuestro país. Por todo el territorio celebramos la noche de San Juan lanzando petardos y fuegos artificiales, pero Waynabox recomienda en especial visitar la capital alicantina, dado que es su fiesta mayor. Las fiestas se prolongan hasta el 29 de junio, aunque la noche más importante es la del 23, cuando se realiza la "Cremà" de las tradicionales figuras de las Hogueras de San Juan (¡más de 200!), muy parecidas a las fallas de Valencia, seguida de la "Banyà" (bañada), cuando los bomberos apagan las hogueras.