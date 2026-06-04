Dónde viajar para ver el eclipse total de Sol de agosto en España: las ciudades con mejor visibilidad y cómo llegar en tren

El próximo 12 de agosto, España volverá a presenciar un eclipse total de Sol después de más de un siglo. Este fenómeno cruzará la península en diagonal, desde el noroeste hasta el Mediterráneo, y nos dejará a oscuras un par de minutos al atardecer.

Ante este hito histórico, Trainline, plataforma líder en reservas de tren y autobús en Europa, quiere fomentar los viajes por España en tren para presenciar este fenómeno, especialmente teniendo en cuenta que un 80% de los españoles muestra intención de seguir el eclipse, una cifra que demuestra que el deseo por presenciar el "minuto de oscuridad" está influyendo en la forma en que muchas personas están planificando sus viajes este verano.

Imagen de archivo de un eclipse total de sol | EFE/Alberto Valdés

Para elevar esta experiencia, la plataforma se ha aliado con la divulgadora científica Alba Moreno (@Fisicamr) para elaborar una guía especializada sobre todo lo relacionado con el eclipse: los mejores lugares para viajar y observarlo, así como las precauciones necesarias para disfrutar de este fenómeno de forma segura.

Como parte de esta colaboración, la compañía pondrá en marcha una activación especial el próximo 12 de agosto a las puertas de la estación de Chamartín, donde repartirá este "Eclipse Travel Kit", un kit exclusivo diseñado junto a la divulgadora para ayudar a los viajeros a sacar el máximo partido a esta experiencia. El pack incluye unas gafas de observación certificadas y una guía con consejos prácticos, datos clave y curiosidades para comprender mejor el fenómeno y disfrutarlo con total seguridad.

Planificar tu viaje ya para presenciar el eclipse al mejor precio

El interés en este evento es masivo y el estudio realizado por la plataforma confirma una clara disposición de los usuarios a viajar para presenciarlo: un 31% de los encuestados viajaría al menos 200 km para asegurar la mejor vista, mientras que un 11% no dudaría en cruzar el país de punta a punta para alcanzar la franja de oscuridad total.

Para aquellos viajeros que aún no han asegurado su trayecto para vivir este momento histórico, reservar durante estas semanas no solo garantiza el acceso a las tarifas más competitivas, sino también la posibilidad de no quedarse fuera de este fenómeno astronómico único.

Eclipse solar | iStock

"En Trainline queremos que el viaje forme parte de la experiencia histórica que viviremos este agosto", afirma Pedro García, Director General de la plataforma para Europa. "Muchas personas ya tienen reservado el alojamiento y planificada su estancia para disfrutar del eclipse, pero todavía no han reservado sus billetes de tren. Nuestra recomendación es clara: junio es el mejor momento para reservar. Hacerlo ahora permite acceder a una mayor disponibilidad y a mejores precios antes de que aumente la demanda. De hecho, nuestros datos muestran que quienes reservaron con antelación el pasado agosto ahorraron de media hasta un 37 % frente a quienes compraron durante el mismo mes del viaje".

Los mejores "spots" para ver el eclipse llegando en tren

A la hora de decidir dónde viajar para presenciar el eclipse, elegir el lugar adecuado será fundamental. Según los datos de la plataforma, el 80% de los españoles quiere seguir el fenómeno: un 40% lo verá si coincide con su destino de vacaciones, mientras que un 19% planea organizar una escapada específica y otro 19% ya ha escogido destino únicamente en función de la visibilidad del eclipse. Además, el entorno también influye en la experiencia: el 73% prefiere zonas tranquilas y alejadas para conectar con la naturaleza, frente a sólo un 10% que optaría por el ambiente de una gran ciudad.

Para aquellos viajeros que buscan ese "spot" perfecto para ver el eclipse, el tren se presenta como la opción más sostenible y cómoda para evitar atascos o aglomeraciones. En este contexto, para ayudar a los viajeros a elegir el mejor lugar desde el que disfrutar del eclipse, han elaborado una selección de algunos de los destinos más recomendados dentro de la franja de totalidad, tanto por sus condiciones de visibilidad como por su accesibilidad en tren:

León: Estratégicamente situada en el centro de la franja de visibilidad, ofrece cielos generalmente despejados y una excelente conexión en Alta Velocidad con Madrid y Asturias.

Estratégicamente situada en el centro de la franja de visibilidad, ofrece cielos generalmente despejados y una excelente conexión en Alta Velocidad con Madrid y Asturias. Burgos: La ciudad y sus alrededores rurales ofrecen una duración del eclipse especialmente destacada, ideal para quienes buscan combinar cultura y astronomía llegando en tren.

La ciudad y sus alrededores rurales ofrecen una duración del eclipse especialmente destacada, ideal para quienes buscan combinar cultura y astronomía llegando en tren. Zaragoza: Gracias a su ubicación en el Valle del Ebro, es una de las ciudades con más probabilidades de cielos despejados. Su conexión en Alta Velocidad la sitúa a poco más de una hora de Madrid y Barcelona, convirtiéndola en un destino clave para los cazadores de eclipses.

Gracias a su ubicación en el Valle del Ebro, es una de las ciudades con más probabilidades de cielos despejados. Su conexión en Alta Velocidad la sitúa a poco más de una hora de Madrid y Barcelona, convirtiéndola en un destino clave para los cazadores de eclipses. Oviedo: Una alternativa estratégica en el norte para disfrutar del fenómeno con buenas conexiones ferroviarias y acceso a distintos puntos de observación en Asturias.

Una alternativa estratégica en el norte para disfrutar del fenómeno con buenas conexiones ferroviarias y acceso a distintos puntos de observación en Asturias. Gijón: Perfecta para quienes quieren vivir el eclipse con el mar de fondo. Será uno de los primeros puntos de la península en entrar en la sombra.

Eclipse solar sobre la tierra | iStock

Precisamente en estos dos últimos destinos, Oviedo y Gijón, los datos del año pasado muestran que quienes reservaron sus billetes con antelación ahorraron hasta un 46 % de media frente a quienes esperaron a comprar en agosto, el mes del eclipse.

Alba Moreno, @Fisicamr, añade: "Un eclipse total de sol es mucho más que un evento astronómico, es una experiencia que te cambia la perspectiva del universo y que hacía mucho tiempo que no vivíamos en la península. Me hace muchísima ilusión colaborar con Trainline para asegurar que este fenómeno sea accesible para todos. Queremos que el viaje en tren sea el prólogo perfecto para el fenómeno: un trayecto tranquilo, sostenible y lleno de curiosidad científica".