Palma, Capital Gastronómica de las Islas del Mediterráneo

La cocina de Palma es una suerte de confluencia entre la tradición y la innovación sobre una rica propuesta de productos locales y de cercanía: se trata de una propuesta culinaria llena de recetas familiares que han ido pasando de generación en generación pero también de reinserciones de esas recetas, versiones modernas, sugerentes e incluso sorprendentes de platos clásicos. La propuesta gastronómica de Palma es tan rica que en 2026 la ciudad has sido nombrada Capital Gastronómica de las Islas del Mediterráneo (de todas las islas mediterráneas nada menos…).

Palma, donde el Mediterráneo se saborea, es el slogan elegido por la ciudad para ejercer su capitalidad gastronómica mediterránea e isleña ¿de qué sabores hablan realmente? A aceites de oliva virgen extra, a vinos locales, a verduras de temporada y a pescados y mariscos frescos llegados directamente de la lonja a la mesa. Con estos ingredientes se preparan bocados tan deliciosos como el pan moreno con aceite y tomate acompañado de quesos y embutidos locales, así, como para abrir boca.

Ensaimada | Imagen cortesía de Turismo de Palma

¿Más ingredientes típicamente mallorquines que se degustan a placer en Palma? La sobrasada mallorquina, el llonguet y platos como el variat, que es una selección de pequeñas raciones calientes servidas en un solo plato y acompañadas de una salsa.

¿Y de postre? Seguro que ya lo estás imaginando… La tradición dulce mallorquina sabe, sin duda y para empezar, a la ensaimada que es, probablemente, el más famoso de todos los productos baleares, es de hecho símbolo de la ciudad y no hay café ni cafetería en donde no pueda degustarse ¡qué decir de las pastelerías locales!.

La Pajarita | Imagen cortesía de turismo de Palma

Claro que antes de llegar al postre (al desayuno o incluso a la merienda) querrás disfrutar a lo grande de la mesa y mantel de la ciudad de Palma y para ello lo idea es que visites algunos de los restaurantes, bares y espacios gastronómicos que están distribuidos por toda la ciudad, particularmente por el casco antiguo y en el paseo marítimo; los hay especializados en cocina tradicional y otros que se ponen a la vanguardia de la cocina contemporánea.

Para completar la experiencia gastronómica de la ciudad de Palma no hay que conformarse con comerse la ciudad, también hay que visitar los lugares más y mejor ligados al buen comer empezando mercados como el de l’Olivar o el de Santa Catalina.