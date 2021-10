4 leyendas de Salamanca que te hará ver la ciudad desde otra perspectiva

No es ningún secreto que Salamanca es una de las ciudades más bonitas de nuestro país. No solamente destaca a nivel cultural, sino también a nivel histórico. Es mucho más que una ciudad universitaria. Si tienes la oportunidad de descubrirla y de pasear por sus calles sabrás perfectamente a lo que me refiero.

Si hablamos de cómo surgió Salamanca, debemos remontarnos a la Edad de Hierro cuanto los primeros pobladores decidieron establecerse en un punto muy concreto: el cerro de San Vicente. Desde ese momento han pasado muchísimos pueblos: desde vacceos y vetones hasta musulmanes, pasando por romanos y visigodos. Todas esas culturas han hecho lo que hoy en día la ciudad que conocemos. Todo ello sin olvidarnos, cómo no, de lo clave que fue realizar la repoblación que llevó a cabo Alfonso VI de León durante la Edad Media.

Pero como toda ciudad, sobre todo si hablamos de alguna de Castilla y León, tiene sus leyendas. Muchas de ellas han marcado, sin lugar a dudas, la historia de la ciudad y en la actualidad siguen muy presentes en el día a día de los salmantinos. Por ese mismo motivo vamos a hacer un repaso por esas leyendas que tantísimo han marcado a esta preciosa ciudad.

Casa de las Conchas

Estamos ante uno de los edificios más curiosos y emblemáticos de la ciudad. La leyenda que hay sobre esta edificación asegura que debajo de una de sus conchas existe un espectacular tesoro de onzas de oro. Puede que no sea muy descabellado puesto que, durante muchos años, esas onzas de oro se escondían en piedras y adobes de los tabiques de las casas. Lo cierto es que, todavía, ¡es un misterio!

Fachada de la universidad | Imagen de Tamorlan en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

Rana de la fachada de la Universidad

Alrededor de este animal existen un gran número de historias y, cómo no, también de leyendas. Si visitas Salamanca no puedes irte sin dejarte fascinar por la fachada de la Universidad y, sobre todo, ¡encontrar su famosa rana situada sobre una calavera! Si un estudiante la encontraba, conseguiría aprobar sus exámenes. Esto ha derivado en que también puede dar buena suerte a rasgos generales. Sea como sea, lo cierto es que este lugar siempre está lleno de turistas deseos de encontrar la rana.

Verraco de piedra | Imagen de Tamorlan en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Puente Romano

Estamos, sin lugar a dudas, ante uno de los monumentos más antiguos de Salamanca. Cabe destacar que formaba parte de esa calzada romana de la Plata. En ese mismo punto encontramos algo muy sorprendente: un verraco de piedra. Tiene de peculiaridad que está mencionado en el primer capítulo de “El Lazarillo de Tormes”. Narra el momento en el que el ciego engaña al Lazarillo, diciéndole que si se acerca a este verraco oirá un enorme ruido dentro de él. Lo hace y lo que se lleva es un golpe contra la piedra.

Huerto de Calixto y Melibea | Imagen de Emilio J. Rodríguez Posada en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Es uno de los jardines más bonitos e históricos que podemos encontrar en la ciudad. Un rincón perfecto, entre las catedrales y sobre la muralla, donde los enamorados acuden para sellar su amor para siempre. Esto tiene una razón muy concreta: Y es que este jardín es donde se desarrolla “La Celestina”, la popular novela que Fernando de Rojas publicó en el año 1499.