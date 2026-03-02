Los días más baratos para viajar en Semana Santa: cuándo volar para ahorrar en tus vacaciones

Semana Santa concentra millones de desplazamientos en apenas diez días. La combinación de festivos nacionales, vacaciones escolares y buen tiempo dispara la demanda de vuelos, trenes y hoteles. Como consecuencia, los precios suben especialmente en los días clave: el Viernes de Dolores, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección.

Las tarifas dinámicas que aplican aerolíneas y alojamientos encarecen los billetes conforme aumenta la ocupación. Por eso, quienes reservan para viajar en los días de mayor demanda suelen pagar bastante más que quienes pueden ser flexibles.

Calendario de abril de 2026 | iStock

Los días más baratos para volar en Semana Santa

Aunque depende del destino, hay patrones que se repiten cada año:

1. Martes y miércoles previos a los festivos principales: Suelen ser más económicos que el viernes anterior al inicio oficial de las vacaciones. Adelantar la salida evita el pico de demanda del primer gran día de operación salida.

2. Lunes y martes posteriores al Domingo de Resurrección: Mientras la mayoría regresa el domingo, extender la estancia uno o dos días puede abaratar el vuelo de vuelta.

3. Evitar el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección: Son, por lo general, los días más caros tanto para salir como para regresar, especialmente en rutas nacionales.

4.Volar a primera hora o en horarios menos demandados: Los vuelos muy tempranos o a última hora del día suelen ofrecer mejores precios que los horarios centrales.

Destinos donde más se nota la diferencia

En destinos nacionales con gran tradición de Semana Santa (como Sevilla, Málaga, Granada o Valladolid) los precios se disparan en los días centrales. En cambio, optar por destinos menos vinculados a las procesiones o elegir escapadas rurales puede resultar más económico.

Imagen archivo comprar vuelos baratos | iStock

En viajes internacionales, la diferencia de precio también se acentúa en fines de semana largos, especialmente en capitales europeas. Volar entre semana puede suponer un ahorro significativo.

Consejos para encontrar mejores precios