Destinos románticos para San Valentín: mejores escapadas de fin de semana y un día desde España
Una cena está bien, pero un viaje siempre es mejor. Si este San Valentín quieres sorprender con algo especial, estas escapadas cortas desde España son perfectas para celebrar el amor sin pedir muchos días libres.
El Día de los Enamorados, es decir, San Valentín, es la excusa perfecta para hacer una pausa y organizar una escapada romántica sin necesidad de recorrer miles de kilómetros. Desde ciudades con encanto hasta rincones naturales y pueblos de cuento, estos destinos son ideales para una escapada corta de un fin de semana o incluso de un solo día.
París, la clásica que nunca falla
La capital francesa es sinónimo de romanticismo. Un paseo al atardecer por el Sena, una visita a Montmartre o una cena con vistas a la Torre Eiffel convierten cualquier fin de semana en una experiencia inolvidable. Además, hay vuelos directos desde varias ciudades españolas.
Venecia, canales y atardeceres mágicos
Perderse por sus callejuelas, cruzar puentes históricos y recorrer sus canales en vaporetto es un plan perfecto para celebrar el amor. Es una escapada ideal de dos o tres días.
Granada, historia y vistas a la Alhambra
Si buscas una opción nacional, Granada combina cultura, gastronomía y rincones íntimos como el Albaicín o el Mirador de San Nicolás. Perfecta para un fin de semana romántico sin salir de España.
Ronda, escapada de un día
Enclavada sobre un impresionante desfiladero, Ronda ofrece paisajes espectaculares y un ambiente tranquilo ideal para una escapada exprés desde ciudades como Sevilla o Málaga.
Santillana del Mar, encanto medieval
En Cantabria, este pueblo de calles empedradas y arquitectura histórica es perfecto para desconectar en pareja y disfrutar de una escapada rural con encanto.
Mallorca, romanticismo frente al mar
Si el clima acompaña, una escapada a Palma o a la Serra de Tramuntana combina mar, montaña y atardeceres únicos, incluso en temporada baja.
No importa si dispones de un fin de semana completo o solo de un día: lo esencial en San Valentín es compartir tiempo de calidad en un entorno especial.
