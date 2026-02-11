Destinos románticos para San Valentín: mejores escapadas de fin de semana y un día desde España

El Día de los Enamorados, es decir, San Valentín, es la excusa perfecta para hacer una pausa y organizar una escapada romántica sin necesidad de recorrer miles de kilómetros. Desde ciudades con encanto hasta rincones naturales y pueblos de cuento, estos destinos son ideales para una escapada corta de un fin de semana o incluso de un solo día.

París, la clásica que nunca falla

Plaza de Trocadero, en París | iStock

La capital francesa es sinónimo de romanticismo. Un paseo al atardecer por el Sena, una visita a Montmartre o una cena con vistas a la Torre Eiffel convierten cualquier fin de semana en una experiencia inolvidable. Además, hay vuelos directos desde varias ciudades españolas.

Venecia, canales y atardeceres mágicos

Pareja en Venecia | iStock

Perderse por sus callejuelas, cruzar puentes históricos y recorrer sus canales en vaporetto es un plan perfecto para celebrar el amor. Es una escapada ideal de dos o tres días.

Granada, historia y vistas a la Alhambra

Turistas en Granada viendo la Alhambra | iStock

Si buscas una opción nacional, Granada combina cultura, gastronomía y rincones íntimos como el Albaicín o el Mirador de San Nicolás. Perfecta para un fin de semana romántico sin salir de España.

Ronda, escapada de un día

Ronda, pueblo de Málaga | iStock

Enclavada sobre un impresionante desfiladero, Ronda ofrece paisajes espectaculares y un ambiente tranquilo ideal para una escapada exprés desde ciudades como Sevilla o Málaga.

Santillana del Mar, encanto medieval

Santillana del Mar, Cantabria | iStock

En Cantabria, este pueblo de calles empedradas y arquitectura histórica es perfecto para desconectar en pareja y disfrutar de una escapada rural con encanto.

Mallorca, romanticismo frente al mar

Castillo de Bellver, en Palma de Mallorca | iStock

Si el clima acompaña, una escapada a Palma o a la Serra de Tramuntana combina mar, montaña y atardeceres únicos, incluso en temporada baja.

No importa si dispones de un fin de semana completo o solo de un día: lo esencial en San Valentín es compartir tiempo de calidad en un entorno especial.